इस तस्वीर में लोमड़ी के आसपास छिपा है कुत्ता, आपने 7 सकेंड में ढूंढ लिया, तो आपसे बड़ा जीनियस कोई नहीं

ऑप्टिकल भ्रम ने इंटरनेट यूजर्स को लंबे समय से आकर्षित किया है, जो तस्वीरों को देखने के हमारे तरीके को चुनौती देते हैं और हमारे अवलोकन कौशल को परखते हैं. ये दिमाग घुमा देने वाली पहेलियां विभिन्न रूपों में आती हैं, अगर आपको ऐसे दिमागी पहेलियों को हल करने में मज़ा आता है, तो हमारे पास आपके लिए एक नई चुनौती है.

एक्स पर यूजर पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) द्वारा शेयर किए गए एक नए ऑप्टिकल इल्यूजन ने यूजर्स को हैरान कर दिया है. इस तस्वीर में एक लोमड़ी का एक चित्रित दृश्य दिखाया गया है, जिसने अपने मुंह में एक सफेद बत्तख को पकड़ा हुआ है. अपने विशिष्ट लाल-नारंगी फर और घनी पूंछ के साथ, लोमड़ी को अपने शिकार को दूर ले जाते हुए दिखाया गया है, जबकि दो अन्य बत्तखें पास में खड़ी हैं, जो परेशान दिखाई दे रही हैं.

हालांकि, इस तस्वीर में दिखने से कहीं ज़्यादा है - दृश्य के भीतर कहीं, एक कुत्ता चतुराई से छिपा हुआ है. आपकी चुनौती? सिर्फ़ सात सेकंड में छिपे हुए कुत्ते को ढूंढना है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "ऑप्टिकल इल्यूजन विजन टेस्ट: 20/20 दृष्टि वाले लोग 7 सेकंड में छवि में छिपे कुत्ते को पहचान सकते हैं. क्या आप पहचान सकते हैं? अभी प्रयास करें!"

Optical Illusion Vision Test: People with 20/20 vision can spot the hidden dog in the image in 7 seconds. Can you? Attempt now! pic.twitter.com/VNuzpXa6Yd