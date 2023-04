Shocking Video: आवारा सांड ने बुजुर्ग महिला को उठाकर पटका, दादी को बचाने के लिए नन्हें पोते ने लगा दी जान की बाजी

भड़के सांड ने 'दादी' पर बोला हमला, कमजोर दिल वाले न देखें Video

Terrible Terror Of Bulls On The Road: जानवर (Animal Viral Video) भी प्यार की परिभाषा समझते हैं, लेकिन कई बार उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, जिसे देखकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं. सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों से जुड़े वीडियोज सामने आते रहते हैं. इनमें से कुछ दिल को छू जाते हैं, तो कुछ हैरान कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया (social media) पर एक बार फिर सामने आया है, जिसे देखकर यूजर्स की भी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक गुस्से से तिलमिलाते सांड को एक वृद्ध महिला पर हमला (angry bull attacking an old woman) बोलते देखा जा रहा है. वीडियो में सांड (angry bull) के इस रौद्र रूप को देखकर यकीनन आपकी भी हालत खस्ता हो जाएगी.