मोटापे के चलते बॉयफ्रेंड ने किया ब्रेकअप, तो लड़की ने जिम में पसीना बहाकर कम किया 65 किलो, दिखने लगीं अब ऐसी

मोटापे के चलते बॉयफ्रेंड ने किया ब्रेकअप, तो लड़की ने कम किया 65 किलो, दिखने लगीं अब ऐसी

ज्यादातर लोग अपने शरीर, लुक या वजन से खुश नहीं होते. कभी न कभी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है, जिससे हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं. इस कहानी की नायक जोसी (Josie) ने कुछ ऐसा ही किया. उसके बॉयफ्रेंड ने मोटापे की वजह से उससे ब्रेकअप (Boyfriend Humiliated And Left Her For Her Weight) कर लिया था. जिससे वो पूरी तरह से टूट गई थीं, उसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान फिटनेस पर दिया और करीब 65 किलो कम कर लिया. ब्रेकअप के बाद, जोसी ने फैसला किया कि वह वर्कआउट करना, डाइटिंग करना और वजन कम करना शुरू कर देंगी.