प्यार में मिला धोखा तो लड़की ने लिया ऐसे बदला, देखने वालों की कांप गई रूह, 13 साल पहले आई थी यह विवादित फिल्म

आज से 13 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भूचाल ला दिया था. द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म का निर्देशन किया था. यह एक इरोटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक महिला पत्रकार एक सनकी बिजनेसमैन का पर्दाफाश करने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर स्टिंग ऑपरेशन करती है और जब इस बिजनेसमैन को इसकी भनक पड़ती है, तो इसका बदला लेने के लिए वो इस महिला पत्रकार के खिलाफ ऐसा जाल बुनता है, जिससे उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है.



क्या है फिल्म की कहानी?

इस फिल्म की कहानी को विक्रम भट्ट ने लिखा था. फिल्म में निखिल द्विवेदी, गुलशन देवैया, पाओली दाम, मोहन कपूर और जॉय सेनगुप्ता ने अहम रोल प्ले किया था. कहानी शुरु होती है महिला पत्रकार काव्या कृष्णा (पाओली दाम) और उसके दोस्त विक्की (निखिल द्विवेदी) से जो सिमेंटिक कंपनी के मालिक और सनकी बिजनेसमैन सिद्धार्थ धनराजगीर (गुलशन देवैया) का स्टिंग ऑपरेशन करते हैं. इस स्टिंग ऑपरेशन का बदला लेने के लिए सिद्धार्थ, काव्या को अपनी कंपनी में तीन सौ प्रतिशत सैलरी हाइक के साथ नौकरी देता है. इस दौरान दोनों में प्यार हो जाता है और फिर एक फॉरेन ट्रिप पर जाकर दोनों संबंध बनाते हैं.



बदला लेने के लिए वैश्या बनी एक्ट्रेस

जब अगले दिन काव्या ऑफिस पहुंचती है, तो उसे वहां से भगा दिया जाता है और फिर सिद्धार्थ उसे बताता है कि उसने स्टिंग ऑपरेशन का बदला लेने के लिए प्यार का नाटक किया था. काव्या टूट जाती है और फिर उसका दोस्त विक्की उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां पता चलता है कि वह सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली है. काव्या यह बात सिद्धार्थ को बताती है. सिद्धार्थ माफी मांगने का नाटक कर काव्या का अपहरण करवाता है और फिर काव्या का गर्भपात भी करवा देता है. इसके बाद सिद्धार्थ से बदला लेने के लिए काव्या वैश्या बन जाती है और उसकी कंपनी के बड़े-बड़े अधिकारियों संग संबंध बनाकर कंपनी की डिटेल लीक करवाती है. इसके लिए काव्या एक कैबिनेट मंत्री के. मल्होत्रा ( मोहन कपूर) से भी संबंध बनाती है और उसके जरिए सिद्धार्थ की कंपनी को बर्बाद कर देती है. अंत में काव्या की मौत हो जाती है. काव्या की गोली मारकर हत्या कौन करता है, यह जानने के लिए फिल्म जरूर देखें.



9 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 16.43 करोड़ रुपये का कारोबार किया था और इसके चार पार्ट भी बन चुके हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट 2014, तीसरा पार्ट 2015 और चौथा पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था.





