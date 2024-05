टीम मीटिंग के बीच लैपटॉप लेकर जूते खरीदने पहुंचीं बेंगलुरु की महिला, 'एक पंथ दो काज' की वायरल तस्वीर पर बंटी यूजर्स की राय

बेंगलुरु की महिला ने लैपटॉप पर ऑनलाइन टीम मीटिंग करते हुए शॉपिंग भी निपटा ली. 'एक पंथ दो काज' यानी लैपटॉप लेकर जूते खरीद रहीं महिला की तस्वीर वायरल होने के बाद इंटरनेट पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं. वायरल तस्वीर में महिला एक जूते की दुकान पर चप्पल और सैंडल को देखते समय हाथ में लैपटॉप पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं. इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर बहस तेज कर दी है.

ऑनलाइन टीम मीटिंग में के दौरान जूते की खरीदारी

हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक यूजर ने अपने लैपटॉप पर जूते-चप्पल की खरीदारी करते हुए टीम मीटिंग में ज्वाइन एक महिला की तस्वीर शेयर की, जिसमें एक कामकाजी महिला को एक जूते की दुकान पर चप्पल और सैंडल को देखते हुए और एक लैपटॉप पकड़े हुए देखा जा रहा है. यूजर कार्तिक भास्कर ने अपने पोस्ट में लिखा, ''आज @पीकबेंगलुरु में मैंने एक शख्स को अपने लैपटॉप पर टीम मीटिंग में भाग लेने के दौरान जूते की खरीदारी करते देखा.''

यहां देखें वायरल पोस्ट

Today in ⁦@peakbengaluru⁩, I saw a person shoe shopping while attending a team meeting on her laptop. pic.twitter.com/qHQ2omYDIl