बेंगलुरु की इस बिजनेस वुमेन ने बताया अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा, वायरल हुआ पोस्ट, लोगों ने दे डाली ऐसी सलाह

बेंगलुरु (Bengaluru) में एक अपार्टमेंट में अकेली रहने वाली एक महिला अकेले रहने के फ़ायदे बताने के बाद ऑनलाइन वायरल हो गई है. एक्स पर, एक फिनटेक फर्म की 28 वर्षीय सह-संस्थापक उदिता पाल ने अपने करीने से सजाए गए घर की तस्वीरें शेयर कीं. अपने पोस्ट के कैप्शन में, उन्होंने कहा कि उनका घर कई दिनों से एक जैसा ही दिख रहा है. उन्होंने लिखा, "पांच महीने अकेले रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप अपने घर को गंदा नहीं करते हैं, तो कोई भी नहीं करेगा."

लोगों ने बताया गंदा

उदिता पाल की पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया क्योंकि हज़ारों ने इसे देखा और इस पर कमेंट किया. हालांकि, कुछ यूजर्स को उनका अपार्टमेंट "गंदा" भी लगा. उदिता पाल, जो फोर्ब्स 30 अंडर 30-एशिया-फाइनेंस और वेंचर कैपिटल की पूर्व छात्रा भी हैं, ने 3 बेडरूम की तस्वीरें साझा कीं और बताया कि वह "बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा करने वाली" हैं. उन्होंने लिखा, "अलमारियों को व्यवस्थित करने पर थोड़ा खर्च किए बिना इतनी सारी चीज़ें रखना मुश्किल है. इसे ठीक करने के लिए अपने सुझाव दें."

Perks of living alone? My house has looked like this since Friday morning. Five months of solo living and the greatest perk is that if you don't mess up your house, nobody does ????❤️ pic.twitter.com/uzGrQyidlG