स्कूल की लड़कियों के बीच सड़क पर खतरनाक लड़ाई हुई वायरल, बाल पकड़कर घसीटा, खूब चले लात-घूंसे, डंडे से पीटा

स्कूल की लड़कियों के बीच सड़क पर खतरनाक लड़ाई हुई वायरल

बेंगलुरु (Bengaluru) में सड़क पर स्कूली छात्राओं का आपस में मारपीट का एक वीडियो (video of school girls fighting with each other) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में मंगलवार को विट्ठल ,माल्या रोड के पास लड़कियों के दो समूहों में लड़ाई होती दिखाई दे रही है. जिसमें लड़कियां एक-दूसरे के बाल खींचती हैं, तो कहीं बेसबॉल का बल्ला हाथों में लेकर मारते हुए दिखाई दे रही हैं. वीडियो में एक लड़की को सीढ़ियों से घसीटते हुए और उसका सिर दीवार से टकराते हुए भी दिखाया गया है.