न्यूयॉर्क और टोरंटो को भी छोड़ा पीछे... बेंगलुरु में 4BHK के लिए 23 लाख रुपये सिक्योरिटी मांग रहे मकान मालिक, पोस्ट वायरल

बेंगलुरु (Bengaluru) का किराया बाज़ार एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है, सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में एक 4BHK फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट दिखाया गया है जिसका सिक्योरिटी डिपॉजिट 23 लाख रुपये है, जो 12 महीने के 2,30,000 रुपये प्रति माह के किराए के बराबर है. इस असामान्य मांग ने शहर के रेंटल कल्चर पर बहस छेड़ दी है. कनाडाई डिजिटल क्रिएटर कैलेब फ्राइसन ने X पर यह विज्ञापन शेयर किया. कैलेब ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर भारी भरकम राशि लेने की आलोचना की और इसकी तुलना ग्लोबल रेंटल नॉर्म्स से की.

न्यूयॉर्क सिटी और टोरंटो से की तुलना

कैलेब फ्राइसन के ट्वीट में लिखा, "बेंगलुरु के मकान मालिक दुनिया में सबसे लालची हैं. 23 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि (12 महीने का किराया) बहुत ज़्यादा है." फ्राइसन ने बेंगलुरु के किराया मानदंडों और वैश्विक मानकों के बीच भारी अंतर को भी उजागर किया. न्यूयॉर्क सिटी और टोरंटो जैसे शहरों में आमतौर पर एक महीने की जमा राशि की आवश्यकता होती है, सिंगापुर में सालाना एक महीने के पट्टे की, सैन फ्रांसिस्को में दो महीने की, दुबई में सालाना किराए का 5%-10% और लंदन में 5-6 हफ़्ते के किराए की आवश्यकता होती है, जबकि बेंगलुरु की लिस्टिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर एक साल के किराए की मांग की जा रही है.

यह संपत्ति बेनिगाना हल्ली में स्थित 4,500 वर्ग फुट का एक फुली फर्निश्ड इंडिपेंडेंट होम था, जिसका मासिक किराया 2,30,000 रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 23,00,000 रुपये था.

पोस्ट यहां देखें:

Bengaluru landlords are the greediest in the world



Rs. 23 lakh security deposit (12 months rent) is OUTRAGEOUS



meanwhile, deposits in other cities:



NYC? 1 month

Toronto? 1 month

Singapore? 1 month per year of lease

SF? 2 months'

Dubai? 5%-10% of annual rent

London? 5-6 weeks' pic.twitter.com/WPkl5o40C9