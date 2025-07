जहां लोग सिक्योरिटी डिपॉज़िट को रोते हैं...वहां इस मकान मालिक ने किरायेदार को विदाई में दिया चांदी का कड़ा

Silver kada farewell gift: बेंगलुरु से आई एक दिल को छू जाने वाली कहानी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जहां आमतौर पर किरायेदार अपने डिपॉजिट के लिए महीनों तक मकान मालिकों के चक्कर काटते हैं, वहीं इस कहानी में एक मकान मालिक ने अपने किरायेदार को न सिर्फ इज्जत दी, बल्कि उसे चांदी की कड़ा देकर विदा किया.

चांदी की कड़ा गिफ्ट (Bangalore landlord viral story)

यह कहानी Reddit पर एक यूज़र ने शेयर की, जिसमें उसने बताया कि वो दो साल तक एक ही घर में किराए पर रहा. इस दौरान मकान मालिक ने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह ट्रीट किया. किरायेदार ने लिखा, जब भी मुझे स्कूटी की ज़रूरत होती, वो अपनी एक्स्ट्रा स्कूटी भी दे देते. इस विदाई के वक्त, मकान मालिक ने उसे एक चांदी की कड़ा भेंट की, जो न सिर्फ एक परंपरागत शुभ वस्तु है, बल्कि रिश्तों में अपनापन और आशीर्वाद का प्रतीक भी मानी जाती है.

यहां देखें पोस्ट

दिल को छूने वाली रेंटल स्टोरी (heartwarming landlord tenant story)

Reddit पर ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. पोस्ट का कैप्शन था, My flex – I got a landlord in Bangalore who gifted me a silver kada. यूज़र्स ने इसे एक दुर्लभ अनुभव बताया और इस तरह की पॉजिटिव कहानियों को और ज़्यादा सामने लाने की बात कही. एक यूज़र ने लिखा, आपने एक ऐसा मकान मालिक पाया है जिसका स्पॉन रेट 1 इन 8 बिलियन है. वहीं एक और यूज़र ने सलाह दी, इसका एहसान किसी न किसी रूप में ज़रूर लौटाइए, ऐसे लोग बार-बार नहीं मिलते.

मकान मालिक की वायरल कहानी (Bengaluru kind landlord Reddit)

कई लोग इस मौके पर अपने अनुभव भी शेयर करने लगे. कुछ ने अच्छे मकान मालिकों की तारीफ की, तो कुछ ने मज़ाक में कहा, हमें तो डिपॉजिट तक वापस नहीं मिला, गिफ्ट की बात ही छोड़ो. यह कहानी एक खूबसूरत याद दिलाती है कि इस तेज़ रफ्तार और स्वार्थी दुनिया में आज भी रिश्तों में अच्छाई जिंदा है और कभी-कभी, एक मकान मालिक भी एक पिता जैसा बन सकता है.

