बाघ के गले लगकर दुलार करता दिखा भालू, दो खतरनाक जानवरों के बीच प्रेम का दुर्लभ नज़ारा कर देगा हैरान

सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों की खतरनाक लड़ाई के वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो खतरनाक जानवरों के बीच लड़ाई नहीं बल्कि दोस्ती देखने को मिल रही है. बाघ और भालू के इस वीडियो को देख लोग हैरान हैं. दोनों जानवरों के गले मिलने का ये दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो गया है और इसने पूरे इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचा है. X पर @AMAZlNGNATURE अकाउंट द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में दो जंगली जानवरों के बीच एक हैरान कर देने वाला लेकिन खूबसूरत रिश्ता दिखाया गया है. लगभग 11 लाख व्यूज के साथ, यह वीडियो पशु प्रेमियों के बीच जल्दी ही पसंदीदा बन गया.

वायरल वीडियो में बाघ और भालू एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. भालू बाघ को प्यार से सहला रहा है और जंगली प्रवृत्ति के बावजूद, बाघ शांत और तनावमुक्त दिख रहा है. दो जंगली जानवरों के बीच प्यार का यह दुर्लभ क्षण एक दूसरे के प्रति उनके विश्वास और गर्मजोशी को दर्शाता है.

देखें Video:

Unlikely friendships are the most beautiful ones! 🐻🐯 pic.twitter.com/ZES1DtxNux