गैस बचाने के लिए आंटी ने लगाया गजब का जुगाड़, Video देख बोले लोग- हे पार्थ रथ को खाई की ओर ले चलो

आंटी ने लगाया तगड़ा जुगाड़ (different use of pressure cooker)

वीडियो में आंटी का जुगाड़ देखकर लोगों तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, कोई जुगाड़ की तारीफ कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि, इतनी भी क्या कंजूसी है. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को rekha_sharma.001 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. वीडियो में एक महिला किचन में खाना बनाती नजर आ रही है. देखा जा सकता है कि, कैसे चूल्हे पर एक कूकर (pressure cooker) में सब्जी पकाने के लिए रखी गई है. हद तो तब हो गई जब महिला ने कूकर के ऊपर एक कढ़ाई चढ़ा दी. कढ़ाई में तेल डालकर, उसके गर्म होते ही, महिला पूड़ी तलने लगती हैं.

वीडियो पर यूजर्स ने ली मौज (Woman used pressure cooker in different way)

तीन दिन पहले शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 3 लाख 20 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स एक से बढ़कर एक रिक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, अरे दीदी इतनी भी बचत मत करो. दूसरे यूजर ने लिखा, सच बताओ तेल को पहले गर्म करके फिर उस पर रखा है ना. तीसरे यूजर ने लिखा, कूकर के प्रेशर से अगर कढ़ाई उछल गई तो आपका क्या होगा. चौथे यूजर ने लिखा, हे पार्थ रथ को खाई की ओर ले चलो.