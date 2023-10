नौकरी तो बहुत लोगों की लगती है, लेकिन ऐसा अंदाजे बयां आपने अभी तक नहीं देखा होगा, वायरल हो रही है फोटो

नहीं देखी होगी ऐसी अनोखे तरीके की अनाउंसमेंट

हाल ही में सोशल मीडिया (viral on social media) पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स खूब चटकारे ले रहे हैं. दरअसल, महाराष्ट्र (Maharashtra) के एक प्रोफेसर (professor) ने अपनी नई नौकरी की जानकारी (information about his new job) कुछ इस तरह सोशल मीडिया के जरिए जाहिर की कि, लोग हैरान रह गए और पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो गए. यही वजह है कि, पोस्ट को खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. पोस्ट देख चुके यूजर्स मौज लेते हुए इस पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स (funny comments) कर रहे हैं. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि, जब उन्हें भी नौकरी मिलेगी तो वो भी कुछ ऐसे ही पोस्ट करेंगे.

यहां देखें पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media platform X) एक्स (पूर्व में ट्विटर Twitter) पर इस पोस्ट को @akaPrateekshit नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट के हिसाब से कैलिफोर्निया (University of California) यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में (Assistant Professor) प्रतीक्षित कानू पांडे नाम के एक शख्स को नौकरी मिली है, जो यहां बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन करेंगे. नौकरी की जानकारी देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यह पोस्ट शेयर किया है, जो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है.

नेता की तरह किया पोस्टर रिलीज

वायरल हो रहे इस पोस्टर में देखा जा सकता है कि, किसी नेता की तरह शख्स की तस्वीर पर फूलों की कई मालाएं हैं, यही नहीं इस दौरान वह विक्ट्री का साइन ऐसे दिखा रहे हैं, जैसे भारी मतों से जीत गए हों. बधाई संदेश से जुड़े इस पोस्टर के कैप्शन में लिखा गया है कि, आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि, मैं यूसी सांता बारबरा (UC Santa Barbara) में संचार विभाग में शामिल हो रहा हूं. पोस्टर के मुताबिक, कानू पांडे जनवरी 2024 से यूनिवर्सिटी में नौकरी ज्वाइन करेंगे. पोस्टर पर यूजर्स ने भी कई कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अगर मैं आगे भी पढ़ाई जारी रखूंगा और मुझे नौकरी मिली तो मैं भी इसी तरह से उसका अनाउंसमेंट करूंगा.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ऐसा प्रोफेशनल अनाउंसमेंट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा.'