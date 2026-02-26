आनंद विहार टर्मिनल पर टिकट का बखेड़ा, महिला ने कैमरा ऑन किया और चली गई क्लर्क की कुर्सी

Anand Vihar Terminal Viral Video: दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर हुआ एक वाकया इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक महिला ने टिकट काउंटर पर मौजूद बुकिंग क्लर्क पर स्कैम का इल्जाम लगाया और वहीं खड़े होकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो में महिला का दावा है कि उसने 1000 रुपये दिए थे, लेकिन क्लर्क ने 200 रुपये काटकर 800 वापस किए और टिकट भी नहीं दिया.
Disgraceful scenes from Anand Vihar Railway Station.— The Nalanda Index (@Nalanda_index) February 25, 2026
A poor woman alleges she handed ₹1000 to a booking clerk for a ticket. No ticket was issued. ₹800 was casually returned. She was then allegedly shooed away from the counter as if her voice didn't matter.
She even called 112.… pic.twitter.com/CK8NaVio3S
महिला का इल्जाम और वायरल वीडियो (Woman's Allegation and Viral Video)
वीडियो में महिला खुद को बिहार की मजदूर बताती है और कहती है कि वह अकेली थी, इसलिए उसे कमजोर समझकर पैसे काट लिए गए. उसने यह भी कहा कि उसने 112 पर कॉल किया, लेकिन तुरंत मदद नहीं मिली.
यह वीडियो जैसे ही X और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, लोगों ने रेलवे को टैग कर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. Anand Vihar Terminal Viral Video, ticket clerk scam, railway ticket counter fraud जैसे कीवर्ड ट्रेंड करने लगे.
. @RailMinIndia , इस वीडियो को तब तक शेयर करें जब तक यह कर्मचारी निलंबित नहीं हो जाता 😡— कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳 (@Lawyer_Kalpana) February 25, 2026
आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के साथ धोखाधड़ी 112 पर कॉल करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं pic.twitter.com/4xo30yveUr
DRM Delhi का एक्शन (Action by DRM Delhi)
उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने मामले को गंभीरता से लिया. DRM Delhi ने आधिकारिक हैंडल से जवाब देते हुए बताया कि बुकिंग क्लर्क की पहचान कर उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस कदम के बाद कई यूजर्स ने रेलवे की फुर्ती की तारीफ की, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त निगरानी जरूरी है.
