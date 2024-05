बुद्ध पूर्णिमा पर आनंद महिंद्रा ने शेयर की खास तस्वीर, दी जीवन की ऐसी सीख, लोग बोले- यही है सच्चा ज्ञान

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर एक बेहद खास तस्वीर शेयर की है. फोटो में एक बाघ को भगवान बुद्ध की मूर्ति पर आराम करते हुए दिखाया गया है. बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख या बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो दुनिया भर में मनाया जाता है. हिंदू माह वैशाख (आमतौर पर अप्रैल या मई) की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह शुभ अवसर राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म की याद दिलाता है, जो गौतम बुद्ध बने और बौद्ध धर्म की स्थापना की.

आनंद महिंद्रा ने लिखा ये मैसेज

आनंद महिंद्रा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा "जब आप एक ही समय में अपने भीतर के बाघ को वश में करते हैं और उसे मुक्त करते हैं." तस्वीर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के ऊपर एक बाघ बैठा हुआ दिख रहा है. पोस्ट शेयर करते ही वायरल होने लगा और ढेरों लोगों ने इस पर कमेंट भी किया.

यहां देखें पोस्ट

When you tame & unleash the tiger within you at the same time….#BuddhaPurnima pic.twitter.com/h8fOzvQDfE