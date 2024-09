पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के इंटरव्यू में आनंद महिंद्रा को मिला मोटिवेशन, कहा- जीने के लिए Purpose जरूरी है

देश के जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल से मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करते रहते हैं. इस बार आनंद महिंद्रा के मोटिवेशनल कोट का सोर्स बने हैं पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप सिंह. मंडे मोटिवेशन के तहत आनंद महिंद्रा ने उनका एक वायरल वीडियो शेयर किया है. साथ में उनकी इंस्पायरिंग जर्नी को भी कोट किया है. आपको बता दें कि नवदीप सिंह ने हाल ही में हुए पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है और देश का मान बढ़ाया है. 23 साल के इस जैवलिन थ्रो चैंपियन ने बताया कि, मुश्किलों के बीच कैसे लोग उसे आत्महत्या करने के ताने मानते थे और वो इन सब से जीत कर यहां तक पहुंचा.

आनंद महिंद्रा का पोस्ट वायरल

आनंद महिंद्रा ने पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का एक ताजा इंटरव्यू शेयर किया है, जिस पर उन्होंने कैप्शन दिया है कि 'सर आपको क्या लगता है हम जैसे लोगों को हौसला कैसे मिलता है.' ये सवाल पूछ कर खुद गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप सिंह कहते हैं कि, जब लोग हमारी तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि तुम जिंदगी में क्या कर सकोगे. यहां तक कि लोग उन्हें सुसाइड करने तक के लिए बोल देते थे. इस इंटरव्यू में नवदीप सिंह ने कहा कि, 'यही वो लाइन है जो हमें हौसला देती है और जीने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है.' इस इंटरव्यू को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा कि, 'ये खिलाड़ी नवदीप सिंह मेरा मंडे मोटिवेशन है.' आगे उन्होंने लिखा कि, 'जब आपके पास परपस हो तो आप हमेशा जीना चाहते हैं.'

यहां देखें पोस्ट

“Sir, where do you think our courage comes from?



When they look at us (people with disabilities) and say:

‘You won't be able to do anything. What kind of life is that? It would be better to commit suicide.'



That's where we get our courage from.



To be able to give them an… pic.twitter.com/z57MsaLRJY