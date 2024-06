आनंद महिंद्रा ने शुरु की थी प्रतियोगिता, कुत्ते की इस फोटो के लिए यूजर्स से पूछा मज़ेदार कैप्शन, विजेता को दिया यह ईनाम

सोशल मीडिया की बिजी दुनिया में आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने हाल ही में एक्स पर एक अजीब कैप्शन प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक मजेदार पुरस्कार के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए आमंत्रित किया. 1 जून को, महिंद्रा ने लोहे की बाड़ से झांकते एक कुत्ते की तस्वीर वाली एक पोस्ट साझा की और अपने फॉलोअर्स से फोटो के लिए एक मजेदार और रचनात्मक कैप्शन देने के लिए कहा.

प्रतियोगिता में मज़ेदार रिएक्शंस की झड़ी लग गई, लेकिन एक कमेंट बाकियों से काफी अलग रहा. 5 जून को, आनंद महिंद्रा ने विजेता कैप्शन की घोषणा की: जिसमें @raptorsworld द्वारा "इंडोग्निटो मोड" कैप्शन दिया गया. शब्दों के चतुर खेल ने महिंद्रा और ऑनलाइन समुदाय दोनों को प्रभावित किया, जिससे @raptorsworld को एक अनोखा इनाम मिला.

And the winner is... @raptorsworld : “Indognito mode” (incognito)



Bravo! Would you please DM your mailing address details to @mahindracares to receive your Diecast, scale model Mahindra Furio Truck? https://t.co/fYGJybTOWS