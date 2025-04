होटल में रुक रहे हैं, तो तिजोरी में रखें टूथब्रश...एयर होस्टेस ने बताए ऐसे डर्टी सीक्रेट्स, जानकर झन्ना जाएगा दिमाग

Air Hostess Warns Why You Should Keep Toothbrushes In Hotel Safe: होटल में रुकने का अपना एक अलग ही मजा होता है. न तो सफाई की चिंता होती है और न ही खाने-पीने की टेंशन. खूबसूरत कमरों में क्वालिटी टाइम बिताना हर किसी को पसंद होता है. जब भी लोग किसी होटल में ठहरते हैं, तो सफाई और हाइजीन का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका टूथब्रश भी खतरे में हो सकता है? हाल ही में एक एयर होस्टेस ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने होटल के कुछ ऐसे गंदे राज़ पर से पर्दा उठाया है, जिसके बारे में जानकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे.

टूथब्रश को होटल की तिजोरी में क्यों रखें? (Keep Toothbrush In Hotel Safe)

अर्जेंटीना की 32 वर्षीय एयर होस्टेस बार्बीबैक ला अजाफटा (Barbiebac La Azafata) स्पेन की लो बजट एयरलाइन 'वुएलिंग' (Vueling) में काम करती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वे ट्रैवलिंग से जुड़े टिप्स शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि होटल में ठहरने के दौरान अपने टूथब्रश को क्यों हमेशा सेफ (safe) में रखना चाहिए. बार्बीबैक ने होटल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताईं, जिसे सुनकर लोग घबरा गए हैं.एयर होस्टेस ने एक वीडियो शेयर कर लोगों को चेताया कि वे जब भी किसी होटल में ठहरें, तो अपने टूथब्रश को हमेशा वहां दी गई तिजोरी के भीतर बंद करक निकलें. बार्बीबैक भी यही करती हैं, लेकिन इसके पीछे उन्होंने जो वजह बताई, वो काफी शॉकिंग है.

एयर होस्टेस का दावा (hotel toothbrush safety)

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, एयर होस्टेस का दावा है कि हाउसकीपिंग स्टाफ कभी-कभी अपने मैनेजर से नाराज होता है और गुस्सा निकालने के लिए होटल (Hotel safety tips) में ठहरे मेहमानों के निजी सामान से छेड़छाड़ करता है. उन्होंने बताया कि कई बार टूथब्रश से बाथरूम की सफाई कर दी जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने ऐसे मामले सुने हैं जहां टूथब्रश (how to keep toothbrush clean in hotel) का गलत इस्तेमाल किया जाता है.

बाथरूम मिरर से जुड़े खतरनाक खुलासे (Two-way mirror test)

इसके अलावा, एयर होस्टेस ने होटल के बाथरूम के शीशे से जुड़ी एक अहम टिप दी हैं. उन्होंने बताया कि बाथरूम के शीशे को चेक करने का एक आसान तरीका है. अपनी उंगली उससे लगाकर देखें. अगर उंगली और उसकी रिफ्लेक्शन के बीच गैप है, तो वह नॉर्मल मिरर है, लेकिन अगर कोई गैप नहीं दिखता, तो समझ लें कि यह एक टू-वे मिरर हो सकता है और कोई पीछे से आपको देख रहा हो सकता है.

यात्रा के दौरान सावधानी बरतें (Dirty hotel secrets)

यात्रा के दौरान होटल में ठहरने से पहले सुरक्षा को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है. एयर होस्टेस द्वारा साझा की गई इन टिप्स को अपनाकर आप कई अनचाही परेशानियों से बच सकते हैं. अगली बार जब आप किसी होटल में रुकें, तो अपने टूथब्रश को सुरक्षित जगह रखना न भूलें.

