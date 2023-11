चांद, सूर्य जीतने के बाद मंगल और शुक्र फतह करने की तैयारी में भारत, इस दिन की तैयारी में है इसरो

चांद फतह हो चुका है, मिशन सूर्य भी सफल हो गया है, गगनयान भी सफलता का स्वाद चख चुका है, अब भारत मंगल और बृहस्पति पर जीतना बाकी है. ऐसे में भारत के वैज्ञानिक मंगल और शुक्र (Soft land on Moon - Done. Mission to Sun - Done. Test flight for Gaganyaan) पर अपनी जीत दर्ज कने की कोशिश कर रहे हैं. इसरो प्रमुख ने नए मिशन के बारे में जानकारी दी. इसरो के वैज्ञानिक पृथ्वी के पड़ोसी ग्रहों पर अपनी पहुंच बनाने को बेकरार हैं. जानकारी के मुताबिक भारत अगले 5 सालों में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करेगा. इसरो चीफ ने रविवार को एनडीटीवी से खास बातचीत में अपनी बात रखी.