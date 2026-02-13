भारत की बुराई करने वालों को विदेशी कपल ने दिया जवाब, बताईं ऐसी 8 बातें, तुरंत वायरल हो गया Video

भारत को लेकर विदेशों में कई तरह की धारणाएं और स्टिरियोटाइप्स लंबे समय से चली आ रही हैं. लेकिन, एक विदेशी कपल ने सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के जरिए इन पुरानी और नकारात्मक धारणाओं को गलत साबित करने की कोशिश की है. दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, और गोवा समेत कई शहरों की यात्रा के बाद उन्होंने ‘मिथ बनाम रियलिटी' के जरिए भारत की असली तस्वीर शेयर की.

बताया भारत का असली अनुभव

यास्मिन और टॉम नाम के इस कपल ने अपनी यात्रा के दौरान दिल्ली, औरंगाबाद, जयपुर, उदयपुर और गोवा का दौरा किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की, कि भारत आने से पहले सिर्फ ऑनलाइन दिखने वाली नकारात्मक बातों पर भरोसा न करें. उनका कहना है कि भारत तेजी से विकसित हो रहा है और यहां कई साफ-सुथरे और व्यवस्थित इलाके हैं, खासकर नई दिल्ली जैसे क्षेत्रों में.

महिला सुरक्षा और यात्रा को लेकर क्या कहा?

भारत को अकेली महिला यात्रियों के लिए असुरक्षित बताने वाली धारणा पर भी कपल ने अपनी राय दी. उनके मुताबिक, भारत थोड़ा इंटेंस जरूर है, लेकिन यह एक ऐसा देश है जो जीवन बदल देने वाला अनुभव देता है. उन्होंने कहा, कि ज्यादातर लोग दोस्ताना व्यवहार करते हैं और बातचीत करने के इच्छुक रहते हैं.

देखें Video:

गरीबी, स्ट्रीट फूड और यात्रा से जुड़ी गलतफहमियां

कपल ने कहा, कि गरीबी केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्या कई देशों में देखने को मिलती है. स्ट्रीट फूड को लेकर उन्होंने कहा कि यहां साफ-सुथरा और स्वादिष्ट खाना मिलता है, जिसे मिस नहीं करना चाहिए. ट्रेन यात्रा के बारे में उन्होंने सुझाव दिया कि अगर उच्च श्रेणी का टिकट लिया जाए, तो सफर काफी आरामदायक हो सकता है और कई बार होटल जैसा अनुभव देता है.

भाषा, खाना और बदलता समाज

कपल ने यह भी बताया, कि भारत में सिर्फ एक भाषा नहीं बोली जाती. देश में 22 आधिकारिक भाषाएं और 1,600 से अधिक बोलियां हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी भारतीय खाना बहुत मसालेदार नहीं होता और पश्चिमी भोजन भी आसानी से उपलब्ध है. शादी को लेकर भी उन्होंने कहा, कि अब लव मैरिज आम हो चुकी हैं और भारत की विविधता हर राज्य में अलग संस्कृति और परंपराओं के रूप में दिखाई देती है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

यह पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने कपल की बातों से सहमति जताई. यूजर्स ने लिखा, कि भारत परफेक्ट नहीं है, लेकिन जितना नकारात्मक दिखाया जाता है, उतना भी खराब नहीं है. कुछ लोगों ने कहा, कि भारत की खूबसूरती इसकी विविधता और ऑर्गेनाइज्ड कैओस में छिपी है.

