एक युग का अंत...बंद की जाएंगी 150 साल पुरानी कोलकाता ट्राम, यूजर्स के बीच निराशा की लहर

150-Year-Old Kolkata Trams to Be Discontinued: कोलकाता में 1873 से जारी ट्राम सर्विस जल्द ही खत्म होने वाली है. पश्चिम बंगाल सरकार ने शहर में यातायात की बढ़ती चुनौतियों के कारण इस सेवा को बंद करने का फैसला लिया है. हालांकि, इसका एक रूट चालू रहेगा. भारत के ट्राम वाले आखिरी शहर कोलकाता में अब केवल एस्प्लेनेड और मैदान के बीच का रूट ही बना रह पाएगा. विक्टोरिया मेमोरियल जैसी जगहों से होते हुए एक सुंदर और मजेदार सफर में मैदान की हरियाली और क्रिकेट-फुटबॉल खेलते बच्चे आकर्षण को और ज्यादा बढ़ाते हैं.

सरकारी फैसले से ऑनलाइन यूजर्स के बीच गहरी निराशा

इस सरकारी फैसले ने ऑनलाइन यूजर्स के बीच गहरी निराशा पैदा कर दी है. कई लोगों ने परिवहन के ऐसे ऐतिहासिक जरिए के खत्म होने पर शोक जताया है. हालांकि, यह एक युग का अंत है, लेकिन पैसेंजर अभी भी इमारती लकड़ी की बेंचों पर बैठकर सवारी करने और ट्राम की धीमी गति को महसूस करने के अहसासों का आनंद ले सकते हैं. सफेद और नीले रंग की ट्राम गाड़ियां बंगालियों के दिलों में एक खास जगह रखती हैं. कोलकाता शहर की पहचान का यह एक अनूठा हिस्सा भी हैं.

यहां देखें पोस्ट

End of an Era????.. Kolkata Tram ???? 151-Year Legacy Comes to an End..

As the curtains draw on this iconic chapter, we bid farewell to a piece of history. ????????Future generations will only know the Tram ???? through faded photographs and nostalgic tales. RIP Kolkata Trams???? pic.twitter.com/65dtApedLI