इजरायल ने लिया 12 मासूमों की मौत का बदला, हिजबुल्लाह टॉप कमांडर फउद शुकर को ऐसा किया ढेर

इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूद में मंगलवार को हमला (Israel Beirut Attack) कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया. कमांडर हज मोहसिन उर्फ फउद शुकर (Hezbollah Commander Fuad Shukr Killed) का खात्मा कर इजरायल ने गोलान हाइट्स में 12 बच्चों की मौत का बदला ले लिया है. हज मोहसिन उर्फ फउद शुकर आतंकी संगठन का टॉप कमांडर था. फउद के खात्मे की पुष्टि इजरायली सेना के साथ ही हिजबुल्लाह ने भी की है. मारा गया कमांडर शुकर गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है. इस हमले में 12 मासूमों की जान चली गई थी.

अब इजरायल ने टॉप कमांडर को ढेर कर बच्चों की मौत का बदला हिजबुल्लाह से ले लिया है. बता दें कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल के गोलन हाइट्स इलाके में शनिवार को एक फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट से हमला कर दिया था. इस हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी, इजरा.ल ने अब इसी का बदला लेने के लिए लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमले किए हैं.

ये भी पढ़ें-इजरायल ने लिया बदला, हिजबुल्‍लाह कमांडर फउद शुकर को बेरूत हमले में मार गिराने का दावा

इजरायली हमले में मारा गया फउद शुकर हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था. वह मजदल शम्स नरसंहार के लिए भी जिम्मेदार था, जिसमें 12 इजरायली बच्चों की मौत हो गई थी, ये दावा सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने किया. फउद शुकर हमलों और अभियानों की प्लानिंग करने और उनको एग्जीक्यूट करने में हिजबुल्‍लाह नेता हसन नसरल्लाह का राइट हैंड माना जाता था. वह नसरल्लाह का सलाहकार भी था. उसे सालों पहले IDF ने हिजबुल्लाह की सटीक मिसाइल परियोजना के कमांडर के तौर पर नामित किया था. साल 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन बैराक पर हमले में भी उसकी भूमिका सामने आी थी, इके लिए वह अमेरिका में वांछित था. अमेरिका ने उसके बारे में जानकारी देने पर 5 मिलियन डॉलर का इनाम भी घोषित किया था.

🔴ELIMINATED: Fuad Shukr "Sayyid Muhsan", Hezbollah's Most Senior Military Commander and Hassan Nasrallah's Right-Hand Man



Shukr has directed Hezbollah's attacks on the State of Israel since October 8th, and he was the commander responsible for the murder of the 12 children in… pic.twitter.com/1poIm4XSVm