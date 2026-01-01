कौन हैं डॉ. निशा वर्मा, जिनसे अमेरिकी सीनेट में पूछा गया- क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं? सुनिए जबाव

भारतीय मूल की अमेरिकी डॉक्टर निशा वर्मा इस वक्त सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में हैं. अमेरिका के मैसाचुसेट्स और जॉर्जिया में प्रैक्टिस करने वाली स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. निशा वर्मा हाल ही में अमेरिकी सीनेट की एक कमिटी के सामने गर्भपात से जुड़े मामले में डिबेट के दौरान बतौर डेमोक्रेटिक गवाह पेश हुई थीं. लेकिन यह डिबेट उस वक्त गरमा गई, जब रिपब्लिकन सांसद जोश हॉली ने उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछ लिया- क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं?

रिपब्लिकन सांसद ने पूछा, क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं?

हेल्थ, एजुकेशन, लेबर एंड पेंशन (HELP) कमेटी के सामने गवाही के दौरान डॉ. निशा वर्मा ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया और बार-बार कहती रहीं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस सवाल का मकसद क्या है. सांसद हॉली ने बार-बार कहा कि कि वो सिर्फ बायलॉजिकल रिएलिटी (जैविक वास्तविकता) साबित करना चाहते हैं और इस सवाल का हां या न में जवाब चाहते हैं कि मर्द बच्चे के जन्म दे सकते हैं या नहीं?

Sen. Hawley: “Can men get pregnant?”



Dr. Nisha Verma: “I'm not really sure what the goal of the question is.”



Sen. Hawley: “The goal is just to establish a biological reality...Can men get pregnant?”



pic.twitter.com/exjxLqJBTC — America (@america) January 14, 2026

बार-बार पूछने पर भी नहीं दिया सीधा जवाब

सांसद के लगातार जोर देने के बाद भी डॉ. निशा वर्मा ने राजनीतिक विवाद में पड़ने के बजाय मेडिकल सबूतों और मरीजों की सुरक्षा पर फोकस रखा. उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया कि पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं. उन्होंने साफ किया कि गर्भपात एक जटिल मेडिकल प्रॉसीजर है और इसे वैचारिक विवादों के बजाय सबूतों की रोशनी में देखा जाना चाहिए.

अबॉर्शन की दवाओं पर राजनीति से नुकसान

सीनेट की सुनवाई के दौरान डॉ. निशा वर्मा ने सांसदों को चेताया कि गर्भपात की दवाओं पर राजनीति से प्रेरित प्रतिबंध मरीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उन्होंने डेटा देते हुए बताया कि मिफेप्रिस्टोन जैसी गर्भपात की दवाओं का दशकों से गहराई से अध्ययन किया गया है और साल 2000 से अब तक अमेरिका में 75 लाख से अधिक लोग इनका सुरक्षित इस्तेमाल कर चुके हैं. 100 से अधिक उच्च स्तरीय पियर रिव्यू शोध में इन दवाओं को सुरक्षित और प्रभावी बताया गया है. उन्होंने कहा कि गर्भपात की दवाओं का आपराधिक दुरुपयोग रोकने की आड़ में जरूरतमंद लोगों के लिए इलाज के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए.

कौन हैं डॉ. निशा वर्मा?

डॉ. निशा वर्मा भारतीय मूल की प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं. वह फिजिशियन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी वरिष्ठ सलाहकार हैं. नॉर्थ कैरोलिना में एक भारतीय अप्रवासी परिवार में जन्मी डॉ. निशा ने नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई की है. वह एक सर्टिफाइड प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं. वह कॉम्प्लेक्स फैमिली प्लानिंग की एक्सपर्ट भी हैं. उनके पास बायोलॉजी, एंथ्रोपॉलोजी और पब्लिक हेल्थ में कई डिग्रियां हैं.

फिलहाल डॉ. निशा एमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और जॉर्जिया व मैरीलैंड में सेवाएं दे रही हैं. वह काफी समय से गर्भपात पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं और सबूत आधारित स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन करती रही हैं. वह अमेरिका में डॉक्टरों को इस मुद्दे पर सलाह भी देती हैं.