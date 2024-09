'इंडिया आउट' कभी मेरा एजेंडा नहीं था… मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के बदले सुर, भारत के दौरे की जताई इच्छा

मोहम्मद मुइज्जू चीन से नजदीकियां दिखाकर और 'इंडिया आउट' का नारा देकर मालदीव की सत्ता में आए थे. उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए, जिससे दोनों देशों में तल्खियां बढ़ी थीं. हालांकि, अब मुइज्जू ने अपने सुर बदल लिए हैं. चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू ने अपने इसी बयान को लेकर बड़ी सफाई दी है. मुइज्जू ने कहा, "इंडिया आउट का मेरा एजेंडा कभी नहीं रहा. हमारे देश में विदेशी सेना की उपस्थिति द्वीपीय देश के लिए एक समस्या थी." मालदीव के राष्ट्रपति ने इसके साथ ही जल्द से जल्द भारत आने की इच्छा जाहिर की. उन्होंने कहा, "मैं बहुत जल्द भारत की यात्रा करना चाहता हूं. भारत और मालदीव बहुत अच्छे दोस्त हैं. हमारे बीच बहुत अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं." इससे पहले खबर आई थी कि मुइज्जू जल्द भारत दौरे पर आएंगे. हालांकि, उनके दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है.

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने गुरुवार को अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम से इतर ये बातें कहीं. वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे.

बीते साल अक्टूबर में राष्ट्रपति बने थे मुइज्जू

बीते साल अक्टूबर में हुए मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी PPM के नेता मोहम्मद मुइज्जू की जीत हुई थी. PPM गठबंधन को चीन के साथ करीबी रिश्तों के लिए जाना जाता है. जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह से पहले नवंबर 2023 में मुइज्जू ने आश्वासन दिया था कि मालदीव में भारतीय सैनिकों की जगह चीनी सेना तैनात नहीं की जाएगी. सत्ता में आने के बाद उन्होंने भारतीय सेना को वापस जाने का आदेश दिया था.

#WATCH | New York, US: Maldives President Mohamed Muizzu says, "I am planning to visit (India) as soon as possible. We have a very strong bilateral relationship." pic.twitter.com/N4zlawApPp