VIDEO: बर्फीले सैलाब में समाने वाली थी महिला, फिर हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक हुआ चमत्कार, बच गई जान

Viral Video: एरेस मैसिप ने बताया कि यह घटना उत्तर-पूर्व की ओर ढलान पर लगभग 2,400 मीटर की ऊंचाई पर सिम डे ल'होर्टेल क्षेत्र में हुई. यह एक ऐसा स्थान था जिसे वह अच्छी तरह से जानती थी, उसने उस सीजन में कई बार स्कीइंग की थी.

  • अंडोरा के पाइरेनीस पर्वत पर स्कीयर एरेस मैसिप और उनका कुत्ता. अचानक हिमस्खलन में फंस गए
  • मैसिप के हेलमेट कैमरे ने हिमस्खलन की पूरी घटना रिकॉर्ड की जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है
  • घटना के समय मैसिप अपनी स्की से बर्फ हटाने और कुत्ते को आवाज देकर बचाने की कोशिश करती नजर आईं
कहते हैं कि मौत जब आनी होती है, वो तब ही आएगी, न पहले और न उसके बाद. इसका एक और सबूत हम सबके सामने हैं. स्पेन और फ्रांस के बीच बसे एक छोटे से देश अंडोरा के पाइरेनीस पर्वत पर एक महिला स्की कर रही थी. स्कीयर एरेस मैसिप के साथ उनका कुत्ता भी था. लेकिन बैककंट्री रन के खतरनाक तरीके से गलत हो जाने के बाद दोनों अचानक हुए हिमस्खलन में फंस गए. एरेस मैसिप ने गलती से स्लाइड चालू कर दी, जिससे वह और उसका डॉगी, सिम, दोनों पहाड़ी से नीचे बहते बर्फ के साथ जाने लगे.

यह घटना मैसिप के हेलमेट पर लगे कैमरे में कैद हो गई और उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही वह ढलान से नीचे उतरी, उनके पांव तले मौजूद बर्फ बिना किसी चेतावनी के गड़गड़ाने लगी. कुछ ही सेकंड में, वह अपना संतुलन खो बैठी और हिमस्खलन की चपेट में आने से गिर गई. घबराहट में, मैसिप को डरकर अपने कुत्ते का नाम "सिम, सिम" चिल्लाते हुए सुना जा सकता है. वो उम्मीद कर रही थी कि डॉगी उनकी आवाज सुनकर दूर चला जाएगा.

इसके बजाय हस्की उसकी ओर दौड़ा, जिसके बाद वह भी फिसलती बर्फ में फंस गया और नीचे की ओर ले जाने लगा. वीडियो में मैसिप को हिमस्खलन के मलबे के साथ फिसलते हुए देखा गया है, जबकि कुछ दूरी पर कुत्ता भी दिखाई दे रहा है, और वह भी नीजे की ओर जा रहा है.

किस्मत ने बचा लिया

शुक्र है कि कुछ डरावने सेकंडों के बाद हिमस्खलन रुक गया. वीडियो में दिख रहा कि मैसिप धीरे-धीरे खड़ी हुई और अपनी स्की से बर्फ हटा दी. दोनों सुरक्षित दिखे. वीडियो के साथ शेयर किए गए एक कैप्शन में, मैसिप ने बताया कि यह घटना उत्तर-पूर्व की ओर ढलान पर लगभग 2,400 मीटर की ऊंचाई पर सिम डे ल'होर्टेल क्षेत्र में हुई. यह एक ऐसा स्थान था जिसे वह अच्छी तरह से जानती थी, उसने उस सीज़न में कई बार स्कीइंग की थी. उन्होंने कहा, "इस साल मैं 7 या 8 बार नीचे गई थी. और, पिछले 5 दिनों में, आज यह तीसरी बार था."

Viral Video, Skiing, Skiing Video
