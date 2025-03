₹8350 करोड़ की कंपनी थी आज कोई इनकम नहीं, भारतीय मूल का यह एंटरप्रेन्योर अब खोज रहा इंटर्नशिप

वीडियो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लूम के भारतीय मूल के को-फाउंडर विनय हीरेमथ ने खुलासा किया है कि फिलहाल उनकी कोई आय नहीं है और वह इंटर्नशिप की तलाश में हैं. 2023 में उनकी कंपनी लूम को एटलसियन ने $975 मिलियन यानी लगभग ₹8350 करोड़ में खरीद लिया था. अधिग्रहण की इस डील में कथित तौर पर विनय हीरेमथ को $50 से $70 मिलियन के बीच आय हुई थी.

मनीवाइज पॉडकास्ट पर आकर विनय हिरेमथ ने खुलासा किया कि उन्होंने अतिरिक्त 60 मिलियन डॉलर के रिटेंशन पैकेज को छोड़ दिया था. उन्होंने पॉडकास्ट में कहा, "हां, मैंने टेबल पर 60 मिलियन डॉलर छोड़ दिए. मेरी आज कोई आय नहीं है. अभी, मैं इंटर्नशिप की तलाश में हूं."

The co-founder of Loom sold his biz for ~$1B, made $50-70M personally, then walked away from an extra $60M



He has “no income right now” and is “looking for internships”...@vhmth has a wild post-exit story. we talked about it on Moneywise:



-Turned down $60M in retention… pic.twitter.com/uTdS5blabz