VIDEO: स्पेलिंग बी कॉम्पटीशन के विजेता भारतीय-अमेरिकी छात्र ने सुनाए गीता के श्लोक

भारतीय-अमेरिकी छात्र ब्रुहत सोमा ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पटीशन- 2024 (2024 Scripps National Spelling Bee competition) जीत लिया है. सोमा की उम्र 12 साल है. उन्होंने टाईब्रेकर राउंड में 29 शब्दों की सही स्पेलिंग बताई. बाद में कक्षा 7 के छात्र ब्रुहत ने अपनी उपलब्धि के बारे में समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भगवद गीता का एक श्लोक सुनाया. एएनआई ने एक क्लिप शेयर किया है जिसमें ब्रुहत हाथ जोड़कर श्लोक सुनाते हुए दिख रहे हैं.

बृहत सोमा का भगवद गीता के प्रति झुकाव है. इस बारे में उन्होंने कहा, "...मैंने धीरे-धीरे भगवद गीता को याद करना शुरू किया, फिर मैंने थोड़ी और स्पेलिंग सीखनी शुरू कीं, अब मैं भगवद गीता को पूरा कंठस्थ करना जारी रखूंगा... मैं (ईश्वरीय शक्ति में) विश्वास करता हूं क्योंकि भगवान कई चीजें करते हैं."

इस चैंपियन बच्चे ने कहा कि उसने 80 प्रतिशत भगवद गीता याद कर ली है.

Winner of the 2024 Scripps National Spelling Bee, a seventh-grade Indian-American student Bruhat Soma recites Shloka from Bhagavad Gita.



