VIDEO: हूती मिसाइल हमले से इजरायल के हवाई अड्डे पर बना 25 मीटर गहरा गड्ढा, नेतन्याहू ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

Houthi Missile Strike: हूती विद्रोहियों ने रविवार को इजरायल के एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया. इस हमले का वीडियो भी सामने आया है. हमले के बाद इजरायल के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बेन गुरियन पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. इस हमले के कारण दिल्ली से तेल अवीव जा रही एक फ्लाइट को डायवर्ट कर अबु धाबी भेज दिया गया है.

दूसरी ओर हूती विद्रोहियों के इस हमले के बाद एयरपोर्ट पर 25 मीटर गड्ढा हो गया है. हमले के बाद सुरक्षाबल जांच में जुटे हैं. घटनास्थल का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस हमले से एयरपोर्ट पर कितना बड़ा गड्ढा हो गया.

🚨 The crater that opened in the orchard near Ben Gurion Airport - following the middle hit https://t.co/zyNL7QxESA pic.twitter.com/3jM7E3EPqk