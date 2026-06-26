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वेनेजुएला में भूकंप तो बस मुसीबत की शुरुआत थी...लूटपाट, बिजली-मोबाइल नेटवर्क ठप, यूं समझिए कोहराम मचा हुआ है

वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद दिल दहलाने वाले मंजर सामने आ रहे हैं. एक मां अपने लापता बेटे को खोजने के लिए हाथों से मलबे को हटाती दिखी.

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वेनेजुएला में भूकंप तो बस मुसीबत की शुरुआत थी...लूटपाट, बिजली-मोबाइल नेटवर्क ठप, यूं समझिए कोहराम मचा हुआ है
Venezuela Earthquake News: वेनेजुएला में भूकंप ने मचाई तबाही (फोटो- एएफपी)
  • वेनेजुएला में भूकंप से कम से कम 235 लोगों की मौत की पुष्टि, हजारों में पहुंच सकता है फाइनल आंकड़ा
  • वेनेजुएला के ला गुआइरा इलाके में भूकंप के बाद लूटपाट की घटना हुई, लोग सुपरमार्केट से सामान लेकर भागते दिखे
  • खासकर उत्तर-मध्य राज्य ला गुएरा और राजधानी काराकस मेट्रोपॉलिटन में बिजली और मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ गया है
क्या अंतरराष्ट्रीय मदद से राहत कार्यों में तेजी आई है?

वेनेजुएला में आया भीषण दोहरा भूकंप अब एक बड़े मानवीय संकट में बदलता जा रहा है. सैकड़ों मौतों की पुष्टि हो चुकी है लेकिन डर है कि यह आकंड़ा हजारों में जा सकता है. जहां एक ओर बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर लूटपाट की खबर भी सामने आई है. बिजली और मोबाइल नेटवर्क ठप होने से लोगों का अपनों से संपर्क टूट गया है. लोगों को पता नहीं चल पा रहा कि उनके अपने कहां है. हजारों परिवार बेघर हैं, अस्पताल घायलों से भरे हुए हैं और राहत पहुंचाने में भी भारी मुश्किलें आ रही हैं. हालात इतने खराब हैं कि दुनिया के कई देश मदद के लिए आगे आए हैं.

भूकंप के बाद लूटपाट

AFP की रिपोर्ट के अनुसार उसके पत्रकारों ने देखा कि वेनेज़ुएला के ला गुआइरा इलाके में गुरुवार को कम से कम एक दुकान में लूटपाट हुई. इस इलाके में 7.5 और 7.2 तीव्रता के भूकंपों से भारी नुकसान हुआ है. मौके पर मौजूद AFP की टीम ने बताया कि कैटिया ला मार शहर में कुछ पुरुष और महिलाएं सामान से भरे बैग लेकर एक ऐसे सुपरमार्केट से बाहर निकले जो आंशिक रूप से जल चुका था.

बिजली और मोबाइल नेटवर्क ठप

वेनेजुएला के कई इलाकों, खासकर उत्तर-मध्य राज्य ला गुएरा और राजधानी काराकस मेट्रोपॉलिटन में बिजली और मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ गया है. भूकंप ने इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रकचर को भारी नुकसान पहुंचाया है. फोन नहीं काम कर रहा तो लोग सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं.

कम्युनिकेशन की दिक्कतों के कारण, सोशल मीडिया और ऑनलाइन रजिस्टर उन कई वेनेजुएला के लोगों के लिए एक जरूरी जरिया बन गए हैं जो सरकारी आंकड़ों के अलावा लापता अपनों की जानकारी ढूंढ रहे हैं. स्वतंत्र ऑनलाइन रजिस्टरों में 4 लाख तक लापता लोगों का रिकॉर्ड है, जो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है. 

जहां कुछ लोग गिरी हुई इमारतों के मलबे के नीचे खोज करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, वहीं दूसरों ने WhatsApp, फेसबुक और X पर अपने रिश्तेदारों की जानकारी वाले डिजिटल फ़्लायर बनाए हैं. यानी तलाश वाले पोस्ट डाल रहे हैं. गुरुवार को वेनेजुएला में संयुक्त राष्ट्र यानी UN के मानवाधिकार मिशन ने एक बयान जारी कर अंतरिम सरकार से सोशल मीडिया पर लगी स्थानीय बैन को हटाने की अपील की और कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भरोसेमंद जानकारी समय पर मिलने से लोगों की जान बचाई जा सकती है. UN की अपील के कुछ ही समय बाद, वेनेज़ुएला के लोग X का इस्तेमाल कर पा रहे थे.

एक मां अपने लापता बेटे को खोजने के लिए हाथों से बिल्डिंग का मलबा हटा रही!

वेनेजुएला से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रहीं जो रूह को कंपा रहीं और स्थानीय लोगों की बेबसी को दिखा रही. एम्पारो डेल ज्यूडिस नाम की एक मां मलबे में दबे अपने बेटे की तलाश में कंक्रीट के एक बड़े ढेर को अपने नंगे हाथों से खोद रही थी. एएफपी से बात करते हुए उन्होंने कहा, "वहां बहुत सारे पत्थर हैं और खाली हाथों से उन्हें हटाना नामुमकिन है."

मदद के लिए अमेरिकी सेना पहुंची

अमेरिकी सेना भी वेनेजुएला में मदद कर रही है. शुक्रवार को उसने बताया कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक सीनियर अमेरिकी सैन्य अधिकारी पहुंचे हैं. वे वहां भूकंपों के बाद राहत कार्यों की देखरेख करेंगे. अमेरिकी सदर्न कमांड (SOUTHCOM) ने X पर लिखा, "अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के मेजर जनरल केविन जे. जारार्ड आज वेनेजुएला के काराकास पहुंचे. वे वेनेजुएला में भूकंप राहत कार्यों के लिए अमेरिकी सेना की ओर से दी जा रही मदद की देखरेख करेंगे."

कमांड ने यह भी बताया कि जारार्ड वहां SOUTHCOM के सीनियर अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से दिखा वेनेजुएला में भूकंप से तबाही का मंजर, जहां थी ऊचीं इमारतें, वहां अब सिर्फ मलबा- 4 तस्वीरें

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