गंभीर जवाबी कार्रवाई होगी...सीरिया में IS के हमले में अमेरिकी जवानों की मौत पर ट्रंप की चेतावनी

गोलीबारी ऐतिहासिक पलमायरा के पास हुई, सीरियाई सरकारी एजेंसी SANA ने बताया कि घायलों को हेलीकॉप्टर से अल-तनफ गारिसन ले जाया गया, जो इराक और जॉर्डन की सीमा के पास स्थित है.

गंभीर जवाबी कार्रवाई होगी...सीरिया में IS के हमले में अमेरिकी जवानों की मौत पर ट्रंप की चेतावनी
  • सीरिया के पलमायरा में IS सदस्य ने हमला कर दो अमेरिकी सैनिक और एक नागरिक की जान ली
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले को गंभीर बताया और सीरिया में कड़े जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी
  • हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया. हमले में तीन अन्य अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं
वॉशिंगटन/दमिश्क:

सीरिया के मध्य क्षेत्र पलमायरा में शनिवार को एक संयुक्त अमेरिकी-सिरियाई गश्ती दल पर हमला हुआ, जिसमें दो अमेरिकी सैनिक और एक नागरिक की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक यह हमला इस्लामिक स्टेट के एक सदस्य ने किया. इस बारे में अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया है. अमेरिकी नागरिकों की मौत पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी है.

ट्रंप का बयान: ‘बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई होगी'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा कि हम सीरिया में तीन महान देशभक्तों की मौत का शोक मनाते हैं. इस हमले के लिए बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई होगी. ट्रंप ने इसे “ISIS का अमेरिका और सीरिया पर हमला” बताया और कहा कि यह सीरिया के उस खतरनाक हिस्से में हुआ है जो पूरी तरह नियंत्रित नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि घायल तीन अन्य अमेरिकी सैनिकों की हालत स्थिर है.

हमला कैसे हुआ?

पेंटागन प्रवक्ता शॉन पार्नेल के अनुसार, यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी सैनिक काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन के तहत एक ‘की लीडर एंगेजमेंट' कर रहे थे. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे “एकल ISIS बंदूकधारी द्वारा घात लगाकर किया गया हमला” बताया. सीरियाई अधिकारी ने कहा कि गोलीबारी सिरियाई और अमेरिकी अधिकारियों की बैठक के दौरान एक सैन्य बेस पर हुई. एक गवाह ने बताया कि उसने गोलियों की आवाज़ बेस के अंदर से सुनी.

सीरिया सरकार और अमेरिकी की प्रतिक्रिया

सीरिया के विदेश मंत्री असाद अल-शैबानी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दमिश्क इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है. हम पीड़ितों के परिवारों और अमेरिकी सरकार को संवेदना प्रकट करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं. सीरियाई आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि ISIS घुसपैठ की चेतावनी पहले ही दी गई थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय गठबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.

