वाह ट्रंप! अमेरिका में TikTok का कंट्रोल चीन से लेकर दोस्तों के हाथ में देने की तैयारी- आदेश पर लगाई मुहर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर साइन किया है, टिकटॉक के अमेरिकी वर्जन के लिए एक डील फाइनल किया गया है. चीनी कंपनी का स्वामित्व कम होकर 20 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा और बाकि कंट्रोल अमेरिका की कंपनियों के पास होगा.

US TikTok New Deal: अमेरिका को अमेरिका के स्वामित्व वाला TikTok मिलने जा रहा है.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के अमेरिकी वर्जन के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं
  • टिकटॉक के अमेरिकी वर्जन में चीनी कंपनी का स्वामित्व 20% तक सीमित, बाकी नियंत्रण अमेरिकी कंपनियों के पास होगा
  • इस डील में ओरेकल, माइकल डेल, रूपर्ट मर्डोक और अन्य प्रमुख अमेरिकी निवेशक शामिल हैं जो ट्रंप के सहयोगी हैं
अब अमेरिका को अमेरिका के स्वामित्व वाला TikTok मिलने जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार, 25 सितंबर को एक कार्यकारी आदेश पर साइन किया है. इसके अनुसार अब टिकटॉक के अमेरिकी वर्जन के लिए एक डील फाइनल किया गया है, जिसमें चीनी कंपनी का स्वामित्व कम होकर 20 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा और बाकि कंट्रोल अमेरिका की कंपनियों के पास होगा. खास बात है कि ये सभी कंपनियां राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगियों की है.

व्हाइट हाउस में जब ट्रंप ने इस कार्यकारी आदेश पर साइन किया तो उन्होंने ने कहा कि टिकटॉक ऐप का अमेरिकी वर्जन "अत्यधिक परिष्कृत (सोफिस्टिकेटेड)" निवेशकों द्वारा चलाया जाएगा. इन निवेशकों में क्लाउड प्लेटफॉर्म की दिग्गज कंपनी ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन, तकनीकी निवेशक माइकल डेल और मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डोक शामिल हैं.

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इन्वेस्टमेंट फर्म सिल्वर लेक मैनेजमेंट और सिलिकॉन वैली पावरहाउस आंद्रेसेन होरोविट्ज को भी इस डील का हिस्सा माना जा रहा है.

ट्रंप ने अपने आदेश में लिखा है, "प्रस्तावित विनिवेश उन लाखों अमेरिकियों को अनुमति देगा जो हर दिन टिकटॉक का आनंद लेते हैं और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हुए इसका उपयोग जारी रख सकते हैं."

दरअसल टिकटॉक को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कानून पास करवाया था. इसके अनुसार अगर टिकटॉक को अपने सबसे बड़े बाजार यानी अमेरिका में चलना है तो इसके चीनी मालिक बाइटडांस को अपने अमेरिकी ऑपरेशन को किसी अमेरिका कंपनी को बेचना पड़ेगा. यानी अमेरिका में जो टिकटॉक चलेगा, उसका कंट्रोल अमेरिकी कंपनी के हाथ में ही रहेगा. अगर चीनी कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा.

ट्रंप ने लगातार कार्यकारी आदेशों के जरिए इस कानून को लागू करने की डेडलाइन में बार-बार देरी की है. हाल ही में इसे 16 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाया गया था. गुरुवार को ट्रंप ने जिस आदेश परा साइन किया उसके अनुसार डील फाइनल करने के लिए 23 जनवरी तक का समय है. डेडलाइन को 120 दिन तब बढ़ाया गया है.

अमेरिका में टिकटॉक के लगभग 17 करोड़ अमेरिकी यूजर्स हैं और यह फैसला सभी को प्रभावित करता है. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार जिन निवेशकों का उल्लेख किया गया है वे सभी ट्रंप के सहयोगी हैं. हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐप किसी भी राजनीतिक लाइन पर नहीं चलेगा.

ट्रंप ने रिपोर्टरों से कहा, "अगर मैं इसे 100 प्रतिशत MAGA बना सका तो करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से यह उस तरह से काम नहीं करेगा. नहीं... हर समूह, हर फिलोसफी, हर नीति के साथ बहुत निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा."

गौरतलब है कि MAGA यानी “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” एक अमेरिकी राजनीतिक नारा है जिसे हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने 2016, 2020 और 2024 में अपने राष्ट्रपति चुनाव के कैंपन के दौरान लोकप्रिय बनाया था. "MAGA" का उपयोग ट्रंप की विचारधारा, राजनीतिक आधार, या उस आधार के भीतर से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है.

