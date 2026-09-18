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ड्रग्स के खिलाफ अमेरिका करने वाला है बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, MQ-9 रीपर ड्रोन को भेजने की चल रही तैयारी

एक और सूत्र ने बताया कि कुछ ड्रोनों को मिडिल ईस्ट भेजने के बारे में भी बातचीत चल रही है, क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध में US मिलिट्री को अपने कई एसेट्स गंवाने पड़े हैं.

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ड्रग्स के खिलाफ अमेरिका करने वाला है बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, MQ-9 रीपर ड्रोन को भेजने की चल रही तैयारी
यह साफ नहीं है कि US अफ्रीका कमांड के कितने MQ-9 ड्रोन US सदर्न कमांड को भेजे जाएंगे.
  • अमेरिकी सेना दक्षिण अमेरिका में ड्रग्स और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन करने की योजना बना रही है
  • पिछले साल US सेना ने ड्रग तस्करी रोकने के लिए MQ-9 ड्रोन, F-35 फाइटर जेट और AC-130 गनशिप तैनात की थीं
  • MQ-9 ड्रोन का उपयोग खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमलों के लिए किया जाता है
कार्टेल के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के क्या परिणाम होंगे?

अमेरिकी सेना अफ्रीका में इस्तेमाल हो रहे MQ-9 रीपर ड्रोन को दक्षिण अमेरिका के लिए जिम्मेदार अमेरिकी कमांड को भेजने की तैयारी कर रही है. सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी अधिकारी ड्रग्स और आतंकवाद के खिलाफ संभावित ऑपरेशन के लिए मिलिट्री पार्टनरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं. पिछले साल, अमेरिकी सेना ने कथित ड्रग्स ले जाने वाली नावों को निशाना बनाने के अपने अभियान के तहत कैरिबियन में MQ-9 ड्रोन, F-35 फाइटर जेट और कम से कम एक AC-130 गनशिप तैनात की थी.

कहां होंगे हमले

यह साफ नहीं है कि US अफ्रीका कमांड के कितने MQ-9 ड्रोन US सदर्न कमांड को भेजे जाएंगे. मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने सीएनएन को बताया कि इनमें से ज्यादातर ड्रोन भेजे जाएंगे. उस सूत्र और दो अन्य लोगों ने यह भी बताया कि इन ड्रोनों का इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमले करने के लिए किया जाता है. यह ट्रांसफर इस इलाके में ड्रग्स और आतंकवाद के खिलाफ होने वाले संभावित ऑपरेशन्स (जिनमें इक्वाडोर में होने वाले ऑपरेशन भी शामिल हैं) से पहले किया जा रहा है. इक्वाडोर ने इस साल की शुरुआत में ही तय आतंकवादी संगठनों के खिलाफ US के साथ मिलकर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए थे.

मिडिल ईस्ट भी भेजेंगे

एक और सूत्र ने बताया कि कुछ ड्रोनों को मिडिल ईस्ट भेजने के बारे में भी बातचीत चल रही है, क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध में US मिलिट्री को अपने कई एसेट्स (संसाधन) गंवाने पड़े हैं, जिनमें MQ-9 ड्रोन भी शामिल हैं. अफ्रीका से हटने का यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब उस महाद्वीप में आतंकवाद को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं.अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हाल के वर्षों में अमेरिका की मौजूदगी कम होने के कारण ISIS और अल-शबाब जैसे संगठन फल-फूल रहे हैं. इसके बावजूद, इन संगठनों को निशाना बनाकर लगातार हमले और संयुक्त सैन्य अभियान चलाए जा रहे हैं. हालांकि सूत्रों ने CNN को बताया कि आतंकवादी समूहों को निशाना बनाने का काम जारी रहेगा, लेकिन कुछ लोगों ने यह चिंता भी जताई कि MQ-9 ड्रोन जैसे संसाधनों को कमांड के नियंत्रण से बाहर करने पर ये अभियान और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं.

ट्रंप ड्रग्स के दुश्मन 

जनवरी में जारी डिपार्टमेंट की आधिकारिक 'नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी' में डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने अमेरिकी होमलैंड और पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा को पेंटागन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया था. CNN ने पहले रिपोर्ट किया था कि मामले की जानकारी रखने वाले कई लोगों के अनुसार, पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने एक गोपनीय कानूनी राय तैयार की थी.यह राय कार्टेल और ड्रग तस्करी के संदिग्ध लोगों की एक गुप्त और लंबी लिस्ट के खिलाफ जानलेवा हमले करने को सही ठहराती है.  न्याय विभाग के 'ऑफिस ऑफ लीगल काउंसिल' की ओर से तैयार की गई इस राय में तर्क दिया गया था कि राष्ट्रपति को कई तरह के कार्टेल के खिलाफ घातक बल का इस्तेमाल करने की मंजूरी है, क्योंकि वे अमेरिकियों के लिए तुरंत खतरा पैदा करते हैं. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इससे समूहों की एक गुप्त लिस्ट के खिलाफ बिना किसी समय-सीमा वाली जंग को भी सही ठहराया गया. साथ ही, राष्ट्रपति को ड्रग तस्करों को 'दुश्मन लड़ाका' घोषित करने और बिना किसी कानूनी समीक्षा के उन्हें तुरंत मार डालने का अधिकार भी दिया गया.

धीरे-धीरे बढ़ा रहे घेरा

अगस्त में पनामा में एक संयुक्त सम्मेलन के दौरान, हेगसेथ ने इक्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटेमाला, जमैका और कोलंबिया की तारीफ की.उन्होंने इन देशों में "नार्को-टेररिस्ट" के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियानों में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका को बुलाने और उनके साथ साझेदारी करने के लिए इन देशों की सराहना की थी. पिछले हफ्ते, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने उस इलाके के दौरे के दौरान कहा कि अमेरिका कोलंबिया के साथ रिश्तों का एक "सुनहरा दौर" शुरू करना चाहता है.उन्होंने कहा कि दोनों देशों का "स्वाभाविक रूप से" "मजबूत सहयोगी और पार्टनर" होना चाहिए. CNN ने इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट दी थी कि कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने अमेरिका के साथ तीन MQ-9A रीपर ड्रोन उधार लेने का समझौता किया है.इन ड्रोन्स का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी के रास्तों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर सटीक हमले करने के लिए किया जाएगा. और गुरुवार को, पनामा में अमेरिकी दूतावास ने घोषणा की कि पनामा को 6 मिलियन डॉलर से ज्यादा कीमत के लंबी दूरी वाले ड्रोन सिस्टम (MQ-9 नहीं) सौंपे गए हैं. 

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