पुतिन से मुलाकात के लिए अलास्का उड़े ट्रंप, '2 शब्दों' में कर दिया बड़ा इशारा

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप वाशिंगटन से अलास्‍का के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर उन्‍हें अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करनी है. दुनिया की दो महाशक्तियों के नेताओं की इस मुलाकात को बेहद महत्‍वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जा रहा है. डोनाल्‍ड ट्रंप ने विमान में सवार होने से पहले अपनी सोशल मीडिया कंपनी ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'बड़ा दांव'. ट्रंप के इन दो शब्‍दों ने इस मुलाकात की अहमियत को बयां कर दिया है. ऐसे में इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया जा रहा है.

अलास्‍का के एंकोरेज शहर में होने जा रही ट्रंप-पुतिन की मुलाकात यूक्रेन के भविष्य के लिए लिहाज से निर्णायक साबित हो सकती है, जो फरवरी 2022 से रूस के साथ युद्ध में फंसा है. यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से यह पुतिन की पश्चिम की पहली यात्रा होगी. अमेरिका की ओर से लगातार रूस पर समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है. डोनाल्ड ट्रंप के साथ एयरफोर्स वन विमान से अलास्का की यात्रा पर एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी रवाना हुआ है.

ट्रंप के साथ 16 और लोग भी

अमेरिकी राष्‍ट्रपति के साथ विमान में कम से कम 16 महत्‍वपूर्ण लोगों के विमान में सवार होने की उम्मीद है. व्हाइट हाउस ने पुष्टि की थी कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक और सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ ट्रंप के साथ यात्रा पर जा रहे हैं.

इसके साथ ही वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट और सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ के भी अलास्का जाने का ऐलान किया गया है.

रूस और अमेरिका दोनों ही अपने वित्त या वाणिज्य मंत्रियों को साथ लेकर गए हैं, क्‍योंकि विशेषज्ञों ने व्यापार समझौते पर बातचीत का सुझाव दिया है.

