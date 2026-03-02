विज्ञापन
दुबई में मिसाइलों के धमाके और खतरे के सायरन से 'हाउसफुल' एक्ट्रेस की उड़ी नींद, बोलीं- पता नहीं आगे क्या होगा

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच इस वक्त दुबई में नरगिस फाखरी बेहद परेशान हैं. एक्ट्रेस ने हाल में इंस्टा स्टोरी शेयर कर वहां के हालात दिखाए और वहां की तस्वीर शेयर की जहां वह रुकी हुई हैं.

युद्ध के हालात से परेशान नरगिस
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस नरगिस फाखरी US-ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच दुबई में फंसी हुई हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया कि इन हालातों के बीच वह बहुत घबराई और डरी हुई हैं.   एक्ट्रेस ने बताया कि हालात की अनिश्चितता ने उन पर बहुत बुरा असर डाला है, उन्होंने कहा कि उनकी रातों की नींद हराम हो गई है क्योंकि उनका दिमाग हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है. रविवार (1 मार्च) को नरगिस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर US-ईरान के बीच चल रहे झगड़े और मिडिल ईस्ट इलाके में बढ़ते तनाव के बीच दुबई में रहने के दौरान अपने इमोशंस को दिखाते हुए कई पोस्ट शेयर किए.

अपने अपडेट्स के जरिए, एक्टर ने अपने फॉलोअर्स को अपने मन की एक झलक दी, क्योंकि इस इलाके में ट्रैवल और सेफ्टी को लेकर अनिश्चितता मंडरा रही है, उन्होंने कहा कि वह बहुत ज्यादा चिंता में हैं. नरगिस ने सबसे पहले शहर की एक तस्वीर शेयर की जो शायद उनके घर से दिखने वाला नजारा था, जिससे पता चला कि वह पिछले दो दिनों से इस उथल-पुथल में फंसी हुई हैं. तस्वीर शेयर करते हुए, नरगिस ने लिखा, “यहां 2 दिन बहुत खतरनाक रहे हैं”.

इसके बाद एक्ट्रेस ने एक रील रीपोस्ट की जिसमें बताया गया था कि कैसे लोकल अथॉरिटी इस मुश्किल समय में सबकी सेफ्टी एन्श्योर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं. उन्होंने अथॉरिटी की कोशिशों की तारीफ करते हुए लिखा, “हां वे कितना अच्छा काम कर रहे हैं.”

अपनी तीसरी इंस्टाग्राम स्टोरी में नरगिस ने अपनी बालकनी से रात के नजारे की एक झलक दिखाई, और माना कि हालात को लेकर बनी अनिश्चितता ने उन्हें रात में जगाए रखा है. उन्होंने लिखा, “चाहे कुछ भी हो, यह चिंता और डर इसलिए बना रहता है क्योंकि (क्योंकि) आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है. सो भी नहीं पाते, आपका दिमाग हाई अलर्ट पर रहता है. इतनी देर हो चुकी है और मैं पूरी तरह जाग रही हूं.”

नरगिस की शादी टोनी बेग से हुई है. उन्होंने पिछले साल कैलिफोर्निया में एक सीक्रेट शादी की थी. हाल ही में वह हाउसफुल 5 में नजर आईं थीं, जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, संजय दत्त, फरदीन खान, श्रेयस तलपड़े, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, डिनो मोरिया, जैकलीन फर्नांडीज, चित्रांगदा सिंह, सोनम बाजवा, सौंदर्या शर्मा, चंकी पांडे, निकितिन धीर और जॉनी लीवर भी थे.

