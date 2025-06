जैश-ए-मोहम्मद, लादेन और आतंकवाद... अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो को दे दिया 'होमवर्क'

अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में आए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि देश को 'घृणित' आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद को खत्म करने के साथ-साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'हरसंभव प्रयास' करना चाहिए.

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को यहां अमेरिकी संसद के सदस्य ब्रैड शेरमैन से मुलाकात की. पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का अमेरिकी राजधानी का दौरा लगभग उसी समय हुआ है, जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन डीसी में है. सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रमुख वार्ताकारों को पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर तथा पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद से लड़ने के भारत के दृढ़ संकल्प के बारे में जानकारी दे रहा है.

शेरमैन ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने 'पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को आतंकवाद से लड़ने के महत्व पर जोर दिया और विशेष रूप से, जैश-ए-मोहम्मद समूह से, जिसने 2002 में डेनियल पर्ल की हत्या कर दी थी.''

आतंकवादी उमर सईद शेख को 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था.

शेरमैन ने कहा कि पर्ल का परिवार अब भी उनके जिले में रहता है और 'पाकिस्तान को इस घृणित समूह को खत्म करने और क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए.''

भुट्टो भी अमेरिका उसी समय पहुंचे जब थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल पहुंचा.

I urged the Pakistani delegation to relay to their government the need to free Dr. Shakil Afridi, who continues to languish in prison for helping the United States kill Osama Bin Laden.



Freeing Dr. Afridi represents an important step in bringing closure for victims of 9/11. 2/5