कभी 26 तो कभी 50 और अब 15 फीसदी... बीते एक साल में कैसे भारत और अमेरिका के बीच चला टैरिफ का खेल?

भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर जैसे थम ही नहीं रहा. कभी टैरिफ घटता है तो कभी एकदम से बढ़ जाता है. समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर इंपोर्ट पर शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान कर दिया है. वो भी ऐसा समय में, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से टैरिफ लगाने को अवैध बताया है. हालांकि अदालत के इस फैसले का ट्रंप पर कोई असर नहीं पड़ रहा. उल्टा उन्होंने पहले 10 प्रतिशत का ग्लोबल टैरिफ लगाया, जिसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया. इसका असर भारत पर भी बखूबी पड़ेगा. ट्रंप का फैसला भारत के लिए एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ चिंता लेकर आया है. अमेरिका ने कभी 26 तो कभी 50 और अब 15 फीसदी टैरिफ वाला बम फोड़ा है.

ट्रंप ने 21 फरवरी, शनिवार को ऐलान किया कि अमेरिका अब भारत समेत अन्य देशों के आयात पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा. ट्रंप ने यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद किया. ट्रंप का ये टैरिफ कभी 50 प्रतिशत तक भी पहुंच गया था, जो अब 15 प्रतिशत पर आ गया है. भारत और अमेरिका के बीच बिजनेस के लिहाज से 2025 से अब तक काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले. ट्रंप ने टैरिफ कभी बढ़ाया तो कभी घटा दिया.