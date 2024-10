अमेरिकी चुनाव: ट्रंप के लिए आई अच्छी खबर, सर्वे में कमला हैरिस पर हासिल की अहम बढ़त

राष्ट्रपति चुनाव के लिए दो सप्ताह से भी कम समय बचा है, न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा किए गए अंतिम राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोनों लोकप्रिय वोटों में 48 प्रतिशत के साथ बराबरी पर हैं, जिससे दौड़ बेहद कड़ी लग रही है.

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, सर्वेक्षण के नतीजे हैरिस के लिए उत्साहजनक नहीं हैं क्योंकि यह चुनाव से दो सप्ताह से भी कम समय पहले आया है और पूरे अमेरिका में लाखों लोग पहले ही वोट डाल चुके हैं.

अमेरिका में चुनाव 5 नवंबर को होने हैं, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का लक्ष्य अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचना है.

हाल के चुनावों में, डेमोक्रेट्स को लोकप्रिय वोट में बढ़त मिली है, जबकि वे इलेक्टोरल कॉलेज और इस तरह व्हाइट हाउस हार गए हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वे हैरिस से एक मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व बनाने की उम्मीद कर रहे हैं, जो एक संकेत है कि वह पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे महत्वपूर्ण स्विंग राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करेंगी.

अमेरिका के हालिया राजनीतिक इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे तीन महीनों के बाद भी हैरिस और ट्रंप एक-दूसरे से बंधे हुए हैं.

इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच सोशल मीडिया पर वार चल रहा है. दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साध रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कमला हैरिस को जो बाइडेन बताया है.

वहीं, कमला हैरिस अपने पूरे अभियान में अमेरिका की स्वतंत्रता पर बात करते हुए कहा कि यह देश ऐतिहासिक विचारों का देश है.

When Congress passes a bill to restore reproductive freedom, as President of the United States, I will proudly sign it into law. pic.twitter.com/rxsakwz9zM