विज्ञापन
विशेष लिंक
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

सांप का सिर काट दिया... अमेरिका का IRCG मुख्यालय तबाह करने का दावा, वीडियो किया जारी

यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में इस कार्रवाई को "सांप का सिर काटना" बताया और कहा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और अब आईआरजीसी का कोई मुख्यालय नहीं है.  

Read Time: 2 mins
Share
सांप का सिर काट दिया... अमेरिका का IRCG मुख्यालय तबाह करने का दावा, वीडियो किया जारी
  • अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मुख्यालय को बड़े पैमाने पर नष्ट करने का दावा किया है.
  • यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार आईआरजीसी ने पिछले 47 वर्षों में 1,000 से अधिक अमेरिकियों की हत्या की है.
  • इजरायली सेना ने ईरान के कई सैन्य कमांड सेंटरों पर हमले कर उनकी कमांड और कंट्रोल क्षमताओं को कमजोर किया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले लगातार जारी हैं. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्‍ला अली खामेनेई की मौत के बाद अब अमेरिका सैन्‍य ठिकानों को निशाना बना रहा है. अमेरिका की सेना ने एक बड़े हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (Islamic Revolutionary Guard Corps) के मुख्यालय को नष्ट करने का दावा किया है. यूएस सेंट्रल कमांड (US Central Command) ने कहा कि पिछले 47 सालों में 1,000 से अधिक अमेरिकियों की मौत के लिए आईआरजीसी जिम्मेदार था.  

यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में इस कार्रवाई को "सांप का सिर काटना" बताया और कहा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और अब आईआरजीसी का कोई मुख्यालय नहीं है.  

ये भी पढ़ें: खामेनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ सकता है जनसैलाब, खुमैनी के अंतिम संस्‍कार में जुटे थे एक करोड़ लोग 

 IRCG का अब कोई मुख्यालय नहीं: यूएस सेंट्रल कमांड

कमांड ने बयान में कहा, "ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने पिछले 47 सालों में 1,000 से अधिक अमेरिकियों की हत्या की. कल अमेरिका के एक बड़े पैमाने पर हमले ने सांप का सिर काट दिया. अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और आईआरजीसी का अब कोई मुख्यालय नहीं है."

इजरायली सेना ने ईरान के दर्जनों सैन्य कमांड सेंटरों पर हमले का दावा किया है, जिनमें आईआरजीसी से संबंधित केंद्र, इंटेलीजेंस हेडक्‍वार्टर, आईआरजीसी एयर फोर्स कमांड सेंटर और इंटरनल सिक्‍योरिटी हेडक्‍वार्टर शामिल है. 

इजरायल के बयान के अनुसार, इन हमलों से ईरान की कमांड और कंट्रोल क्षमताओं को गंभीर झटका लगा है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सुविधाओं में तैनात कर्मियों की मौत हो गई. 

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान ना इधर ना उधर, ईरान इजरायल दोनों को कोसा-पब्लिक ईरान के साथ, मुनीर अमेरिका के साथ

शनिवार के बाद रविवार को भी लगातार जारी रहे हमले

शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले रविवार को भी जारी रहे. रविवार रात तेहरान में धमाके हुए. इजरायल ने कहा कि उसके हमलों का निशाना राजधानी का केंद्र था. वहीं ईरान ने इजरायल, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, सऊदी अरब की राजधानी और दुबई पर मिसाइल और ड्रोन दागकर जवाब दिया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US Iran Attack, IRGC Headquarters Destroyed, US Central Command Statement
Get App for Better Experience
Install Now