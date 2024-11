रूस ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, तो भड़क उठा यूक्रेन, जेलेंस्की बोले- पुतिन पर दबाव बनाओ

रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी थमता नहीं दिख रहा है. इधर अमेरिका समेत कई देशों ने रूस के खिलाफ जेलेंस्की को मिसाइलें क्या दीं रूस भी एक्शन में आ गया. पुतिन ने भी यूक्रेन के एक शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है. यूक्रेन के राष्ट्रपति अब इस बात को लेकर भड़के हुए नजर आ रहे हैं. वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है कि रूस ने उनके सबसे बड़े शहरों में शामिल डीनिप्रो पर हमला कर दिया है. इसे जेलेंस्की ने युद्ध में बड़ी क्रूरता कहा है.

ये भी पढ़ें-यूक्रेन पर ही दागकर रूस ने की नई मिसाइल टेस्टिंग, पुतिन ने मददगारों को भी धमकाया

जेलेंस्की का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है. उनका कहना है कि रूस ने युद्ध को और भड़काने की दिशा में इस साल यह दूसरा बड़ा कदम उठाया है. उनका पहला कदम नॉर्थ कोरिया की 11000 सौनिकों के दल को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल करना है. जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन युद्ध को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

Today, Putin admitted to taking a second step this year toward escalating and expanding this war. A new ballistic missile was used. Putin struck our city of Dnipro, one of Ukraine's largest cities. This is a clear and severe escalation in the scale and brutality of this war—a…