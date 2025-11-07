Video | खिड़कियां चकनाचूर, ताश के पत्तों की तरह उड़ीं छत... अब वियतनाम में कलमेगी तूफान से तबाही, 5 की मौत 

फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद, कलमेगी तूफान ने वियतनाम में भयंकर तबाही मचा दी है, भयंकन हवाओं और मूसलाधार बारिश से जन-जीवन को भारी नुकसान पहुंचाया है. वियतनाम के जिया लाई और पास के डाक लाक में कई घर ढह जाने से पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हैं. कलमेगी को वियतनाम में रिकॉर्ड किए गए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माना गया है, जिसमें 149 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं और पहले से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बारिश हुई है.

वियतनामी अधिकारियों ने कहा कि वे अभी भी शुक्रवार की सुबह हुई क्षति का आकलन कर रहे हैं. वहीं वियतनाम के पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि अबतक 57 घर ढह गए और लगभग 2,600 अन्य क्षतिग्रस्त हो गए या उनकी छतें उड़ गईं. इनमें से अकेले जिया लाई में 2,400 से अधिक शामिल हैं. वियतनाम की सरकारी मीडिया के अनुसार, पांच लोग मारे गए हैं, तीन डाक लाक में और दो जिया लाई प्रांत में. जबकि क्वांग नगाई में तीन अन्य लापता हैं.

वियतनाम में प्रभावित इलाकों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिनमें तूफान से हुए व्यापक नुकसान साफ दिख रहा है. एक वीडियो में देखा गया कि तेज हवाओं की वजह से एक व्यक्ति को अपना स्कूटर छोड़कर एक दीवार के पास शरण लेना पड़ा. हवा की तफ्तार इतनी तेज थी कि उसे ऐसा लगा कि वह उड़ जाएगा. एक अन्य वीडियो में बिन्ह दीन्ह प्रांत में लोगों के घरों में समुद्री पानी घुसते दिखा. समुद्र का जल स्तर 10 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है.

एक वीडियो में तेज हवाओं के कारण खिड़कियों के शीशे टूटते और घरों की छतें उड़ती दिखाई दीं. वियतनाम के कई इलाकों में पेड़ों के उखड़ने, बिजली लाइनों के क्षतिग्रस्त होने और इमारतों के जमींदोज होने की खबर है.

Saatte 148 km hıza ulaşan Kalmaegi Tayfunu, Vietnam'da hayatı durma noktasına getirdi. pic.twitter.com/9JfEgOMIP5 — Whisper (@whisperhaber) November 7, 2025

अब कंबोडिया की तरफ गया तूफान

कलमेगी अब कमजोर होकर एक उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल गया और शुक्रवार को कंबोडिया की ओर बढ़ गया. बता दें कि कलमेगी ने इस सप्ताह की शुरुआत में फिलीपींस में भारी तबाही मचाई, वहां भूस्खलन किया. तूफान ने यहां 188 लोगों की जान ले ली, और 135 लोग अभी भी लापता हैं. राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने गुरुवार को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी क्योंकि यह देश एक और संभावित शक्तिशाली तूफान, टाइफून फंग-वोंग के लिए तैयार है. इस तूफान को स्थानीय रूप से उवान के नाम से जाना जाता है.

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि गर्म होती जलवायु पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में तूफान और बारिश को बढ़ा रही है, जिससे बाढ़ और तूफान तेजी से विनाशकारी हो गए हैं और बार-बार आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई, फिर भी आज तक कोई कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? 5 कारण