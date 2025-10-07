67 हजार मौतें, भुखमरी में हर चौथा इंसान, 82% विस्थापित... जंग के 2 साल बाद कैसा है गाजा का हाल?

Two Years of Gaza War: फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास के हमले के बाद गाजा और इजरायल के बीच जंग को शुरू हुए आज ठीक 2 साल गुजर गए हैं. इन दो सालों की जंग में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, पूरे गाजा ने तबाही को वो मंजर देखा है जो कभी सोचा न गया था. हमला हमास ने शुरू किया था और उसने भी इजरायलियों को मौत के घाट उतारा था, उन्हें बंधक बनाया था. लेकिन इजरायल की जवाबी कार्रवाई ने हर पैमाना तोड़ दिया, गाजा को धरती पर ही नर्क की आग में झोंक दिया. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने मानवीय मामलों के कॉर्डिनेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (OCHA) द्वारा जारी रिपोर्टों के हवाले से गाजा में मौतों, वहां हुई तबाही का आंकड़ा एक साथ सामने लाया है. आप भी यहां जानिए.

गाजा में मौतें

गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2023 के बाद से गाजा में 67,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं. मरने वालों में से लगभग एक तिहाई 18 साल से कम उम्र के हैं. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौतों की अपनी संख्या में नागरिकों और हमास के लड़ाकों के बीच अंतर नहीं किया है. हालांकि इजरायल ने पहले कहा था कि मृतकों में से कम से कम 20,000 हमास के लड़ाके थे.

इजरायल का कहना है कि उसका हमला हमास के खिलाफ है और वह नागरिकों को मारने से बचने की कोशिश करता है. इजरायल ने हमास पर आरोप लगाया है कि वह आम नागरिकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है जबकि हमास इस दावे से इनकार करता है.

इजरायल में मौतें

इजरायल का आंकड़ा है कि 7 अक्टूबर, 2023 और 29 सितंबर, 2025 के बीच युद्ध के कारण कम से कम 1,665 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए हैं. इनमें से 1,200 लोग 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में मारे गए थे. इजरायली सेना का कहना है कि 27 अक्टूबर, 2023 को गाजा में उसके ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से 466 इजरायली सैनिक युद्ध में मारे गए हैं, और 2,951 अन्य घायल हुए हैं.

इसके अलावा 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा लेते आया था. इजरायल का कहना है कि गाजा में 48 बंधक बचे हैं, जिनमें से 20 जीवित माने जाते हैं. बाकि की बॉडी वहां होगी.

गाजा में तबाह इमारतें

संयुक्त राष्ट्र सैटेलाइट सेंटर ने जुलाई के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया है. इसके अनुसार गाजा में लगभग 193,000 इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई हैं. इसमें कहा गया है कि लगभग 213 अस्पतालों और 1,029 स्कूलों को निशाना बनाया गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, गाजा के 36 अस्पतालों में से केवल 14 अभी भी आंशिक रूप से काम कर रहे हैं.

विस्थापन

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, गाजा पट्टी का केवल 18% हिस्सा ऐसा है जहां के लोगों को इजरायल ने विस्थापित होने का आदेश नहीं दिया है या उसे इजरायल ने मिलिट्री जोन नहीं बनाया है. कई फिलिस्तीनियों को तो कई बार विस्थापित किया गया है.

इजरायल ने अगस्त के मध्य में गाजा शहर में अपने सैन्य अभियान का विस्तार किया था, उसने हमास लड़ाकों को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई थी. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा शहर के उत्तर से दक्षिण तक 417,000 से अधिक लोगों का विस्थापन हुआ है.

खाना और भूख

द इंटिग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन सिस्टम (IPC) ने कहा कि 514,000 लोग - गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों के एक चौथाई के करीब - अकाल का सामना कर रहे हैं. गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गाजा के कुछ हिस्सों में अकाल की पुष्टि होने के बाद से 36 बच्चों सहित कम से कम 177 लोगों की भूख और कुपोषण से मौत हो गई है.

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने कहा है कि 60% से अधिक गर्भवती महिलाएं और नई माताएं कुपोषण से पीड़ित हैं.

मानवीय सहायता

OCHA के अनुसार, सितंबर में गाजा में खाद्य सहायता ले जाने वाले लगभग 73% सहायता ट्रकों को भूखे नागरिकों द्वारा या सशस्त्र गिरोहों द्वारा जबरदस्ती रोका गया था. 29 सितंबर तक OCHA के आंकड़ों के अनुसार, 27 मई के बाद से, गाजा में भोजन या सहायता की तलाश में कम से कम 2,340 लोग मारे गए हैं.

