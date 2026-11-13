भूत नहीं हैं पर है भूतिया कस्बा; कभी था बेहद समृद्ध पर 100 सालों से है वीरान, जानिए तुर्की के कायाकोय की कहानी

तुर्की में एक भूतिया कस्बा है. यहां कोई नहीं रहता. हर तरफ वीराना है. इस कस्बे का नाम कायाकोय है. इसे लेविसी के भी नाम से जाना जाता है. यहां एक बड़ा और काफी भव्य स्कूल भी है. यहां तंग गलियां हैं, जिनके दोनों तरफ घर बने हुए हैं. ये गलियां एक खड़ी घाटी के दोनों ओर घुमावदार रास्तों से ऊपर की तरफ जाती हैं. कस्बे के बीचों-बीच एक प्राचीन फव्वारा है. यहां कुछ चर्च भी हैं, जिनमें से एक ऐसी जगह पर है जहां से नीले एजियन सागर का बेहद शानदार नजारा दिखता है. लेकिन, पिछले 100 सालों से यहां कोई नहीं रहता है.

दक्षिण-पश्चिमी तुर्की के मुगला प्रांत में कायाकोय स्थित है. यहां रहने वाले लोग इसे छोड़कर चले गए और अब यहां बस बीता हुआ कल ही जिंदा है. यहां पहाड़ियों पर अनगिनत जर्जर इमारतें हैं, जो धीरे-धीरे हरियाली में समाती जा रही हैं. यहां के नजारे उन लोगों की याद दिलाते हैं, जो अब यहां नहीं रहे. यह जगह घूमने के लिए बहुत दिलचस्प और अनोखी खूबसूरती से भरी है. गर्मियों में, साफ आसमान और तेज धूप के बीच, यहां का माहौल काफी डरावना लग सकता है. और ठंडे मौसम में, जब यहां पहाड़ों या समुद्र की धुंध छा जाती है, तो यह जगह और भी रहस्यमयी लगने लगती है.

क्यों वीरान हुआ कायाकोय

करीब एक सदी पहले, कायाकोय कम से कम 10,000 ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का एक चहल-पहल वाला कस्बा था. इनमें से कई लोग कारीगर थे, जो उस इलाके के मुस्लिम तुर्की किसानों के साथ शांति से रहते थे. लेकिन तुर्की के एक स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में उभरने के दौरान हुई उथल-पुथल ने उनके सीधे-सादे जीवन को पूरी तरह से बिखेर दिया. 1922 में ग्रीको-तुर्क युद्ध खत्म होने के बाद, पड़ोसी देश ग्रीस के साथ तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों देशों ने एक-दूसरे से जुड़े लोगों को अपने यहां से निकाल दिया. कायाकोय के मामले में, इसका मतलब था कि यहां के लोगों को जबरन दूसरी जगह जाना पड़ा, और उनकी जगह कवाला (जो अब ग्रीस के मैसेडोनिया और थ्रेस इलाके में है) में रहने वाले मुस्लिम तुर्कों को यहां बसाया गया. लेकिन, यहां आए नए मुस्लिम लोग अपने नए घर से कुछ खास खुश नहीं थे. वे जल्द ही यहां से चले गए, जिसके चलते कायाकोय वीरान हो गया और खंडहर में तब्दील हो गया.

हालांकि, वहां कुछ गिने-चुने लोग रह भी गए. इनमें से ही एक आयसुन एकिज के दादा-दादी भी शामिल थे. उनका परिवार आज कायाकोय के मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक छोटा सा रेस्तरां चलाता है, जहां वे यहां घूमने आने वाले पर्यटकों को जलपान कराते हैं. उन मुश्किल वर्षों की कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही हैं. आयसुन एकिज अब पर्यटकों को हाथ से बनी ज्वेलरी बेचती हैं. बताती हैं, "मेरे दादा-दादी ने मुझे बताया था कि यूनानी लोग रो रहे थे क्योंकि वे यहां से जाना नहीं चाहते थे. कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया, ताकि उनके तुर्की दोस्त उनकी देखभाल कर सकें, क्योंकि उन्हें लगा था कि वे वापस लौट आएंगे. लेकिन वे कभी वापस नहीं आए."

मगर कुछ आज भी मौजूद

एकिज बताती हैं कि उनके दादा-दादी का परिवार चरवाहा था और वे शहर के बाहरी इलाके में बसने के लिए आसानी से ढल गए. उनके साथ आकर बसने वाले ज्यादातर लोगों को कायाकोय में रहना पसंद नहीं था, क्योंकि वहां घरों की दीवारों पर नीला रंग पुता हुआ था. माना जाता है कि यह रंग बिच्छुओं या सांपों को दूर रखने के लिए किया गया था. कायाकोय में लगभग 2,500 घर हैं, जिनकी बची हुई दीवारों पर आज भी कहीं-कहीं वह नीला रंग दिखाई देता है. हालांकि, दशकों तक मौसम की मार झेलने के बाद, घरों की सजावट की बाकी चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं. फिर भी, यहां जो कुछ बचा है, उसे देखना दिलचस्प है; यह आधुनिक युग की दहलीज पर खड़े एक पुराने जीवन-ढंग की झलक पेश करता है.

'अ गाइड टू कायाकोय' की सह-लेखिका जेन अकाते बताती हैं कि इस कस्बे के उजड़ने का एक कारण शायद वह गहरा दुख है, जो 1920 के दशक की दुखद घटनाओं के बाद से यहां छाया हुआ है. यहां इंसानों द्वारा बनाई गई संरचनाओं के नष्ट होने में प्रकृति की भी भूमिका रही है. वे कहती हैं, “यहां भूकंप आए हैं, तूफान आए हैं. जलवायु, मौसम, बारिश के तूफान... इन सब चीजों का इस दिलचस्प जगह पर असर पड़ा है. और साथ ही, इतने सालों में, चीजों को आपस में जोड़े रखने वाला मसाला भी टूटकर बिखर गया है; अगर आप किसी चीज की देखभाल न करें, तो वह टूट-फूट ही जाती है.”

आज यहां आने वाले पर्यटक कायाकोय में प्रवेश करने से पहले, मुख्य सड़क पर बने एक छोटे से कियोस्क पर तीन यूरो (लगभग 3 डॉलर से कुछ ज्यादा) की फीस देते हैं. वहां से, वे पैदल ही यहां की ऊबड़-खाबड़ और कहीं-कहीं काफी ढलान वाली गलियों में घूम-फिर सकते हैं. प्रवेश द्वार पर लगे साइनबोर्ड स्कूल, चर्चों और पानी के फव्वारे की ओर इशारा करते हैं. पीक सीज़न में भी यहां कभी-कभार आने वाले टूर ग्रुप्स को छोड़कर ज्यादा भीड़ नहीं होती.

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