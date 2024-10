तुर्की हमले का CCTV फुटेज आया सामने, असॉल्ट राइफल्स से फायरिंग करते आए नजर आतंकवादी

तुर्की की राजधानी अंकारा में बुधवार के दिन सरकारी एयरोस्पेस कंपनी पर हमला हुआ है. इस हमले में पांच लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हैं. दो हमलावर कथित तौर पर कैमरे पर तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (TAI) पर घातक हमला करते हुए देखे गए, जो अंकारा से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है. हमले के वीडियो में उन्हें बैग ले जाते और असॉल्ट राइफलों से गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है. एक वीडियो में सरकारी कंपनी के हेडक्वार्टर में एक बड़ा विस्फोट भी होता दिखाई दिया.

