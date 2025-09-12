रूस और बेलारूस ने 'जापाद-2025' परमाणु युद्धाभ्‍यास शुरू किया है. इस युद्धाभ्‍यास में भारतीय सेना भी भाग ले रही है. इस दौरान विभिन्‍न देशों की सेनाएं अपने कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन हर किसी की नजर आसमान में दुश्‍मनों के एक काल पर टिकी है और ये है रूसी वायु सेना का एक परमाणु सक्षम टीयू-160 बॉम्‍बर. तुपोलेव टीयू-160 को जहां नाटो ने "ब्लैकजैक" नाम दिया है, वहीं इसका रूसी उपनाम "व्हाइट स्वान" (सफेद हंस) है. शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने इस सुपरसोनिक, वेरिएबल-स्वीप विंग स्‍टेटेजिक बॉम्‍बर को विकसित किया था और आज भी यह बेहद प्रभावी है. आइए जानते हैं आसमान में उड़ते दुश्‍मनों के काल इस 'सफेद हंस' के बारे में.

सबसे बड़ा और भारी: यह अब तक निर्मित सबसे बड़ा और सबसे भारी सुपरसोनिक सैन्य विमान है. इसके नाम अब तक उड़ाए गए सबसे बड़े वेरिएबल-स्वीप विंग विमान का रिकॉर्ड भी है. इसकी लंबाई करीब 54 मीटर है. अधिकतम गति: टीयू-160 दुनिया के सबसे तेज बमवर्षकों में से एक है, जिसकी अधिकतम गति मैक 2 (2,220 किमी/घंटा से अधिक) से अधिक है. शक्तिशाली इंजन: यह विमान चार कुज्‍नेत्‍सोव एनके-32 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजनों द्वारा संचालित है, जो किसी भी लड़ाकू विमान में लगाए गए अब तक के सबसे शक्तिशाली इंजन हैं. उच्च पेलोड क्षमता: यह क्रूज मिसाइलों सहित 45,000 किलोग्राम तक के पारंपरिक और परमाणु हथियारों के महत्वपूर्ण पेलोड ले जा सकता है. वेरिएबल ज्‍योमेट्री विंग: इसका अनूठा वेरिएबल ज्‍योमेट्री विंग डिजाइन इसे सबसोनिक, लंबी दूरी के क्रूज और सुपरसोनिक, उच्च गति पाने के दौरान लिए बेहतर प्रदर्शन करने में सहयोग करता है. लंबी दूरी की क्षमता: टीयू-160 एक बार ईंधन भरने के बाद 12,000 किमी (7,500 मील) से अधिक की दूरी तक जा सकता है और इसकी मिशन रेंज बढ़ाने के लिए उड़ान के दौरान इसमें ईंधन भी भरा जा सकता है. चालक दल: इसके चालक दल में चार लोग शामिल होते हैं. इनमें पायलट, को-पायलट, बमवर्षक और रक्षात्मक प्रणाली संचालक. कोई रक्षात्मक हथियार नहीं: कई पुराने सोवियत बमवर्षकों के विपरीत टीयू-160 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का पहला ऐसा सोवियत बमवर्षक था जिसे बिना किसी रक्षात्मक हथियार के बनाया गया था और जो खतरों से बचने के लिए सिर्फ अपनी गति पर निर्भर था. आधुनिकीकरण: टीयू-160एम जैसे नए संस्करणों का व्यापक आधुनिकीकरण किया गया है, जिसमें उनके एवियोनिक्स, रडार प्रणालियों का अपग्रेड और नई हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटीग्रेटेड करने की क्षमता शामिल है. स्‍ट्रेटेजिक प्रतिरोध: यह रूस के परमाणु त्रिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सामरिक स्‍ट्रेटेजिक डेटेरेंस फोर्स का एक प्रमुख हिस्सा है.