...तो ईरान का नामोनिशान मिटा देगा अमेरिका, जानें अब किस बात ट्रंप ने दे डाली सीधी चेतावनी

ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे बहुत सख्त निर्देश हैं कि अगर कुछ होता है तो वो उन्हें नक्शे से मिटा देंगे. इससे पहले ईरानी जनरल ने कहा था कि ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर हाथ भी बढ़ाया गया तो हम न केवल उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग लगा देंगे.

अमेरिका और ईरान के बीच तीखी बयानबाजी जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने उनकी हत्या कराई तो अमेरिका ईरान का नामोनिशान मिटा देगा. ट्रंप ने ‘न्यूजनेशन' के कार्यक्रम केटी पॉवलिच टुनाइट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे बहुत सख्त निर्देश हैं कि अगर कुछ होता है तो वो उन्हें नक्शे से मिटा देंगे.

इससे पहले ईरान ने ट्रंप को देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने पर चेतावनी दी थी. ट्रंप द्वारा खामेनेई के लगभग 40 वर्षों के शासन को खत्म करने के आह्वान के कुछ दिनों बाद ईरान ने ट्रंप को यह चेतावनी दी.

ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबुलफजल शेकारची ने कहा कि ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर हाथ भी बढ़ाया गया तो हम न केवल उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग लगा देंगे. इस पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने सलाहकारों को निर्देश दिया है कि अगर ईरान उनकी हत्या कराता है तो ईरान को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए.

ईरान में नए नेतृत्व की जरूरत वाले ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने कड़ी चेतावनी दी कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई पर कोई भी हमला हुआ तो उसे पूरे ईरानी राष्ट्र के खिलाफ खुला युद्ध माना जाएगा. 

पेज़ेशकियन ने देश की आर्थिक परेशानियों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की पुरानी दुश्मनी और अमानवीय प्रतिबंधों की वजह से ईरान की जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

ट्रंप ने कहा था कि ईरान में दशकों से चला आ रहा नेतृत्व अब खत्म होना चाहिए और देश को नया नेतृत्व मिलना चाहिए. ट्रंप का कहना था कि ईरान में हाल के हफ्तों में हुए विरोध प्रदर्शन जनता के गुस्से का नतीजा हैं, जो राजनीतिक दबाव, आर्थिक संकट और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा है.

ट्रंप ने ईरानी नेताओं पर आरोप लगाया कि वो डर और हिंसा के सहारे शासन करते हैं. सत्ता में बने रहने के लिए दमन का सहारा लेते हैं, जिसने देश को बर्बादी के कगार पर पहुंच दिया है.

