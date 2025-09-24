ट्रंप ने संरा प्रमुख गुतारेस से कहा, अमेरिका ‘शत प्रतिशत’ रूप से वैश्विक संस्था के साथ खड़ा है

डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के साथ अपनी पहली बैठक में मंगलवार को कहा 'हमारा देश संयुक्त राष्ट्र के साथ शत प्रतिशत रूप से खड़ा है.' महासभा को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र पर निशाना साधने के बाद ट्रंप ने कहा कि वह इस वैश्विक संगठन का समर्थन करते हैं, भले ही वह कभी-कभी इससे असहमत हों.

ट्रंप ने गुतारेस से कहा, 'मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र की क्षमता अद्भुत है, सचमुच अद्भुत. यह बहुत कुछ कर सकता है. इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं. हो सकता है कि मैं कभी-कभी इससे असहमत होऊं, लेकिन मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस संस्था के साथ शांति की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं.'

ट्रंप ने गुतारेस के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में कहा, 'आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. यहां आना हमेशा सम्मान की बात होती है.' इससे पहले, ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में विश्व नेताओं को संबोधित किया. यह ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र में उनका पहला संबोधन था.

ट्रंप ने अपने संबोधन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में टेलीप्रॉम्प्टर के काम न करने की आलोचना से की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'संयुक्त राष्ट्र में मुझे एक एस्केलेटर मिला जो ऊपर जाते समय बीच में ही बंद हो गया. अगर प्रथम महिला की हालत ठीक नहीं होती, तो वह गिर जातीं, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी है. हम दोनों अच्छी हालत में हैं.

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘और फिर एक टेलीप्रॉम्प्टर जो काम नहीं कर रहा था. संयुक्त राष्ट्र से मुझे यही दो चीजें मिलीं, एक खराब एस्केलेटर और एक खराब टेलीप्रॉम्प्टर. बहुत-बहुत शुक्रिया.' संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि संगठन की स्थापना में अमेरिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही.

गुतारेस ने ट्रंप से कहा, 'मेरा मानना ​​है कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हम सकारात्मक रूप से सहयोग कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शांति है. आपने शांति को अपने मुख्य उद्देश्य के रूप में चुना है.' इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाब दिया, 'बिल्कुल'.

गुतारेस ने कहा कि ट्रंप युद्ध विराम कराने का प्रयास कर रहे हैं, तनाव कम कर रहे हैं, शांति समझौते कर रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र, मुझसे लेकर जमीनी स्तर पर हमारी टीम तक, हमारे मिशन तक, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं ताकि हम विश्व में शांति के लिए मिलकर काम कर सकें.'