पुतिन की टाइम मैगजीन के कवर की हिटलर जैसी मूंछों और नाजी प्रतीकचिह्न वाली फोटो फर्जी

इन तस्‍वीरों में से एक में पुतिन को हिटलर की मूंछों के साथ दिखाया गया है जबकि एक अन्‍य में पुतिन और हिटलर के फोटो को मिलाया गया है और नाजी का स्‍वास्तिक चिह्न है. वायरल पोस्‍ट से पता चलता है कि यह तस्‍वीरें, मैगजीन के 28 फरवरी-7 मार्च के इश्‍यु का हिस्‍सा हैं. इन दोनों तस्‍वीरों को "The Return of History, How Putin Shattered Europe's Dream"टैक्‍स्‍ट के साथ शेयर किया गया है. हालांकि आधिकारिक टाइम के कवर पेज पर भी यही टैक्‍स्‍ट है लेकिन तस्‍वीर युद्ध के दौरान यूक्रेन में मौजूद एक रूसी टैंक की है. टाइम मैगजीन ने वास्‍तविक फोटो अपने आधिकारिक ट्वटिर हैंडल से ट्वीट की है.

यह आर्टवर्क, ग्राफिक डिजाइनर पैट्रिक मुल्‍डर ने बनाया है जिन्‍होंने एक बयान के साथ इसे ट्वटिर पर पोस्‍ट किया है. मुल्‍डर ने लिखा, वे ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते थे जो यू्क्रेन पर हमले संबंधी बातचीत के इर्दगिर्द केंद्रित हो और लोगों के मूड पर 'कब्‍जा' कर ले. The artwork was created by Patrick Mulder, a graphic designer, who posted it on Twitter along with a statement. Mulder said he wanted to create something that added to the conversation around the invasion of Ukraine and captured the public mood.

उन्‍होंने टाइम के आधिकारिक कवर को "uninspiring"(प्रभावित/प्रेरित न करने वाला) बताया. मुल्‍डर ने एक शॉर्ट वीडियो भी पोस्‍ट किया है जिसमें बताया गया है कि यह आर्टवर्क कैसे किया गया.

इन दोनों ही कवर्स को ट्विटर और अन्‍य सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. इस बीच संघर्ष के पांचवें दिन यूक्रेन ने बेलारूस की सीमा पर रूस के साथ बातचीत करने पर सहमति जताई है. इसके साथ ही यूक्रेन के विदेशमंत्री ने साफ कर दिया है कि हम न आत्मसमर्पण करेंगे और न ही अपनी एक इंच जमीन छोड़ेंगे. बेलारूस से बातचीत से पहले यूक्रेन के विदेशमंत्री दिमित्रो कुलेबा ने युद्ध की शुरुआत के बाद बातचीत शुरू होने से पहले कहा, "हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम अपना एक इंच हिस्‍सा भी नहीं छोड़ेंगे." रूसी राष्‍ट्रपति व्‍लादिमिर पुतिन ने कहा, ''मैं रक्षा मंत्री और रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख को रूसी सेना के निवारक बलों को युद्ध सेवा के एक विशेष मोड में डालने का आदेश देता हूं." पुतिन ने पश्चिम पर उनके देश के खिलाफ कदम उठाने का आरोप लगाया है. (AFP से भी इनपुट)