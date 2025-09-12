विज्ञापन
सुशीला कार्की कुछ देर में ले सकती हैं नेपाल के अंतरिम PM पद की शपथ, साथ में होगी 'टीम-4'

नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद वहां की स्थिति अब धीरे-धीरे सामान्य हो रही है.

सुशीला कार्की कुछ देर में ले सकती हैं नेपाल के अंतरिम PM पद की शपथ, साथ में होगी 'टीम-4'
काठमांडू:

नेपाल में अंतरिम सरकार को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है. सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी. आज रात ही नौ बजे शपथ ग्रहण हो सकता है. खबर है कि शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की पहली बैठक आज रात ही शीतल निवास में होगी और सदन को भंग करने की सिफ़ारिश की जाएगी. प्रभावी रूप से सभी सदन भंग कर दिए जाएंगे. संघीय और सभी सात प्रांतीय संसद एक साथ भंग कर दी जाएंगी. नेपाल के राष्ट्रपति, जेनरेशन जेड ग्रुप और सेना प्रमुख के बीच इस पर व्यापक सहमति बन गई है.

ओम अर्याल को नया गृह मंत्री बनाए जाने की खबर है. वो पेशे से कानून व्यवसायी हैं. ओम मेयर बालेन के कानूनी सलाहकार भी रह चुके हैं.

सुशीला कार्की अभी राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के साथ अंतिम वार्ता के लिए शीतल निवास में ही हैं.

प्रधानमंत्री का नया कार्यालय तैयार हो गया है.

मौजूदा संसद को भंग करने को मुख्य शर्त बनाने के कारण सुशीला कार्की की अंतरिम प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति में देरी हो रही है.

कार्की के एक करीबी सूत्र का कहना है, 'अगर संसद बरकरार रही तो पुरानी पार्टियां चुनाव नहीं होने देंगी. वे संसद की ताकत का दिखावा करेंगी. अंतरिम सरकार को गिराकर सत्ता हथियाने की भी कोशिश की जा सकती है. ऐसे में सरकार के पास जाने का कोई मतलब नहीं है. इसलिए संसद को भंग कर देना चाहिए.'

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में 51 लोगों की मौत

नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध के खिलाफ हाल में हुए ‘जेन जेड' प्रदर्शन में एक भारतीय नागरिक सहित कम से कम 51 लोगों की मौत हुई है. वर्ष 1997 से लेकर 2012 तक के बीच जन्में युवाओं को आम तौर पर ‘जेन जेड' पीढ़ी के नाम से जाना जाता है.

