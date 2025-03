सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी में फिर हो रही देरी, जानें पृथ्वी पर कब लौटेंगी?

नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स (Sunita Williams In Space) लंबे समय से स्पेस में फंसी हैं. उनकी धरती पर वापसी में लगातार देरी हो रही है. 5 जून को वह सिर्फ 10 दिन के मिशन पर अपने साथी बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में गई थीं. लेकिन स्टारलाइनर में तकनीकी खामी की वजह से दोनों वापस नहीं आ सके. दोनों ही पिछले 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए हैं. उनकी वापसी में एक बार फिर से देरी हो रही है. सुनीता और बुच की वापसी फरवरी 2025 में होनी थी. लेकिन अगले क्रू लॉन्च में देरी की वजह से दोनों वापस नहीं आ सके. नासा ने मंगलवार को ऐलान किया कि दोनों ही अंतरिक्ष यात्री मार्च के अंत तक स्पेस में ही रहेंगे.

नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच के मुताबिक, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में कुछ जरूरी काम होना है, जिसकी वजह से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में देरी हो रही है. क्रू लॉन्च से एक घंटे से भी कम समय पहले, स्पेसएक्स ने अमेरिका के फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट के लॉन्च को स्थगित कर दिया. इसमें सवार होकर चार अंतरिक्ष यात्रियों का दल स्पेस जाने वाला था. ये लोग स्पेस में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जगह लेने वाले थे.

