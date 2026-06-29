VIDEO: जर्मनी के स्टेड में अंधाधुंध गोलीबारी, 5 लोगों की मौत, 2 संदिग्ध गिरफ्तार

- जर्मनी के स्टेड शहर में सोमवार को डैंकर्सस्ट्रासे की इमारत में गोलीबारी हुई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई
- पुलिस ने गोलीबारी के दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है घटना की पृष्ठभूमि जानने के लिए.
- गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने जनता को अब कोई खतरा न होने की जानकारी दी है.
जर्मनी में खुलेआम सड़क पर गोलीबारी हुई है, पुलिस ने बताया कि सोमवार को उत्तरी जर्मनी के शहर स्टेड में हुई गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई. कई लोग घायल भी हुए हैं. जर्मन समाचार एजेंसी dpa ने पुलिस के हवाले से बताया कि दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कई लोग गोली लगने से घायल हुए हैं. हालांकि, पुलिस ने अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.
Another "new normal" day in "Modern Europe".— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 29, 2026
5 people dead after a shooting in the northern German town of Stade. pic.twitter.com/L2IuYabICh
पुलिस ने बताया कि गोलीबारी शहर के केंद्र के दक्षिण में स्थित डैंकर्सस्ट्रासे की एक इमारत में हुई. पुलिस का कहना है कि जर्मनी में हुई जानलेवा गोलीबारी के बाद अब जनता को कोई खतरा नहीं है. पुलिस ने कहा कि वे गोलीबारी की घटना की पृष्ठभूमि और असल में क्या हुआ था, इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.
जर्मनी में बंदूक से जुड़े कानून अमेरिका की तुलना में ज्यादा सख्त हैं, और वहां बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं कम ही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं कभी नहीं होतीं. स्टेड की आबादी लगभग 50,000 है और यह हैम्बर्ग के पश्चिम में स्थित है.
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