चौतरफा घिरने के बाद एक्शन में आई युनूस सरकार, बांग्लादेश में हिंदू शख्स की हत्या मामले में 7 गिरफ्तार

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शनिवार को कहा कि हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मैमेनसिंह शहर में गुरुवार को कथित ईशनिंदा को लेकर भीड़ ने दीपू चंद्र दास (25) की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और शव को आग के हवाले कर दिया था. गौरतलब है कि इस हत्या की घटना के बाद भारत में कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस मामले में सरकार को पड़ोसी देश से सख्त कदम उठाने का आग्रह किया था.

गिरफ्तार लोगों की उम्र 19-46 के बीच

मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने ‘एक्स' पर लिखा कि रैपिड एक्शन बटालियन ने मामले में संदिग्ध के तौर पर सात लोगों को गिरफ्तार किया है. सरकार ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर अभियानों के दौरान गिरफ्तारियां की गईं और गिरफ्तार लोगों की उम्र 19 से 46 साल के बीच है.

हिंदू शख्स की भीड़ ने कर दी थी हत्या

पुलिस के अनुसार, भीड़ ने ईशनिंदा के आरोपों में फैक्टरी में मजदूरी करने वाले दास को पहले फैक्टरी के बाहर पीटा और फिर पेड़ से टांग दिया. पुलिस ने कहा कि इसके बाद भीड़ ने मृतक के शव को ढाका-मैमेनसिंह राजमार्ग के किनारे छोड़कर आग के हवाले कर दिया.

युनूस सरकार ने इस हत्या की निंदा की

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद किया और पोस्टमॉर्टम के लिए मैमेनसिंह मेडिकल कॉलेज के शवगृह में भेज दिया. अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को इस हत्या की निंदा की और कहा कि नए बांगलादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है.

शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद हिंदुओं पर बढ़े हमले

सरकार ने कहा कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हुईं सिलसिलेवार घटनाओं से प्रभावित हुआ है.